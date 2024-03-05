Военкор Коц сообщил, что ВСУ подбили корабль Черноморского флота «Сергей Котов»

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Во время ночной атаки безэкипажных катеров (БЭК) Вооруженных Сил Украины (ВСУ) российский патрульный корабль «Сергей Котов» получил повреждения, сообщил в своем Telegram-канале военный корреспондент Александр Коц.
«В прошлую ночь он (корабль „Сергей Котов“ — ред.) снова стал объектом атаки БЭК. Экипаж сражался героически до последнего. Но на этот раз история не закончилась удачно», — написал Коц.По его словам, ВСУ начали атаки на корабль с лета 2023 года.
Ранее Минобороны России сообщило о повреждениях десантного корабля «Новочеркасск» в порту Феодосии в результате отражения украинской атаки. По данным ведомства, с помощью средств противовоздушной обороны были уничтожены два украинских Су-24, совершавших ракетные атаки.
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Артем Кузьмин