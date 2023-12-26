Десантный корабль «Новочеркасск» поврежден в Феодосии при отражении удара ВСУ

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Большой десантный корабль «Новочеркасск» получил повреждения при отражении атаки ВСУ на Феодосию. Об этом сообщили в Минобороны России.
«Сегодня ночью в ходе отражения удара вооруженных сил Украины с применением авиационных управляемых ракет в пункте базирования Феодосия получил повреждения большой десантный корабль "Новочеркасск"», - говорится в сообщении оборонного ведомства России.
При этом уточняется, что в воздушном бое средствами ПВО сбиты два вражеских самолета тактической авиации Су-24,, которые выпускали управляемые ракеты. Это произошло в районе Жовтеня.
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Элина Позднякова