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Десантный корабль «Новочеркасск» поврежден в Феодосии при отражении удара ВСУ

26 декабря 2023, 10:00
Фото: Telegram-канал ЧМФ

Фото: Telegram-канал ЧМФ

Большой десантный корабль «Новочеркасск» получил повреждения при отражении атаки ВСУ на Феодосию. Об этом сообщили в Минобороны России.
«Сегодня ночью в ходе отражения удара вооруженных сил Украины с применением авиационных управляемых ракет в пункте базирования Феодосия получил повреждения большой десантный корабль "Новочеркасск"», - говорится в сообщении оборонного ведомства России.

При этом уточняется, что в воздушном бое средствами ПВО сбиты два вражеских самолета тактической авиации Су-24,, которые выпускали управляемые ракеты. Это произошло в районе Жовтеня.


Напомним, минувшей ночью глава Крыма Сергей Аксенов сообщил о вражеской атаке в районе Феодосии. Портовая территория была оцеплена после инцидента. По словам чиновника, детонация прекратилась, и пожар уже локализован. На месте работают специализированные службы.

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