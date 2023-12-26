Удар Британии по Крыму: чем поразили десантный корабль «Новочеркасск» и кто за этим стоит

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В ночь на 26 декабря ВСУ нанесли ракетный удар по морскому торговому порту в Феодосии. Взрыв был настолько мощным, что в близлежащих домах взрывной волной выбило стекла. Жители были эвакуированы. О том, чем враг атаковал российский порт и удалось ли противнику достигнуть цели, расскажет редакция «Радио 1».
ВСУ нанесли удар по морпорту в Феодосии
Жители Феодосии услышали громкие звуки взрывов в 03:35 по мск. Через некоторое время было временно перекрыто движение по Крымскому мосту.
Увеличилось число пострадавших при атаке на Феодосию
Повреждения также получили шесть зданий, в которых оказались выбиты окна. Шесть человек были эвакуированы во временные пункты размещения.
Удар по порту в Феодосии нанесли украинские Су-24
ВСУ нанесли удар по российской портовой инфраструктуре в Феодосии с использованием авиационных управляемых ракет Су-24. Об этом сообщили в Минобороны РФ.
В результате отражения удара, повреждения получил большой десантный корабль «Новочеркасск». Два самолета авиации ВСУ, которые запустили ракеты, были уничтожены в районе населенного пункта Жовтень российской системой ПВО, уточнили в ведомстве.
ВСУ использовали британские ракеты для удара по порту в Феодосии
Противник использовал для нанесения удара по порту в Феодосии ракеты Storm Shadow, либо их французский аналог SCALP. О этом в своем телеграм-канале сообщил военный обозреватель Сергей Колясников. По его словам, такие ракеты проблемны для ПВО, так как они достаточно мощные, но малозаметные.
Политолог Сергей Марков выразил аналогичное предположение и завил, что фактически удар по морскому порту нанесла не Украина, а Британия, так как были применены снаряды ее производства и средства наведения.
Зеленский отреагировал на удар по кораблю «Новочеркасск» в Феодосии
Президент Украины Владимир Зеленский выразил слова благодарности военно-воздушным силам страны за нанесение удара по российскому морскому порту.
«Я благодарен нашим Военно-воздушным силам за впечатляющее пополнение российского подводного Черноморского флота еще одним судном», – заявил Зеленский.
На Украине прокомментировали удар по БДК «Новочеркасск»
Командующий Воздушными силами ВСУ генерал-лейтенант Николай Олещук сообщил, что удар по российскому порту в Феодосии был нанесен крылатыми ракетами. Он также поблагодарил пилотов и всех причастных к атаке за «филигранную работу».
Шойгу доложил Путину об ударе ВСУ по порту Феодосии
Президент России Владимир Путин заслушал доклад министра обороны страны Сергея Шойгу об ударе ВСУ по порту в Феодосии. Об этом сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.
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Уточняется, что президенту также было доложено о повреждении БДК «Новочеркасск».
БДК «Новочеркасск» затонул после удара ВСУ ракетой Storm Shadow
Большой десантный корабль «Новочеркасск» Черноморского флота РФ затонул после того, как в него попала выпущенная ВСУ крылатая ракета большой дальности Storm Shadow. Об этом сообщил российской военный корреспондент Юрий Котенок.
Официально Минобороны не подтверждало соответствующую информацию.
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Анастасия Крестьянова