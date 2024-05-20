Военный суд признал законным приговор Треповой

Фото: istockphoto Rattankun Thongbun
Апелляционный военный суд признал законным приговор Дарье Треповой* к 27 годам колонии и штрафу в 600 тысяч рублей за убийство военкора Владлена Татарского. Об этом 20 мая пишут «Известия».
Решение было утверждено Первым Западным окружным военным судом.
В понедельник в подмосковной Власихе Апелляционный военный суд рассмотрел жалобы и представления по приговору Треповой и Дмитрию Касинцеву, признанному виновным в укрывательстве Треповой. Заседание также транслировалось в Первом Западном окружном военном суде в Санкт-Петербурге, где присутствовали потерпевшие. Трепова и Касинцев участвовали по видеосвязи из СИЗО в Ленинградской области.
Законным признан и приговор Касинцеву, осужденному на 1 год и 9 месяцев колонии общего режима.
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* внесена в реестр террористов и экстремистов
В понедельник в подмосковной Власихе Апелляционный военный суд рассмотрел жалобы и представления по приговору Треповой и Дмитрию Касинцеву, признанному виновным в укрывательстве Треповой. Заседание также транслировалось в Первом Западном окружном военном суде в Санкт-Петербурге, где присутствовали потерпевшие. Трепова и Касинцев участвовали по видеосвязи из СИЗО в Ленинградской области.
Законным признан и приговор Касинцеву, осужденному на 1 год и 9 месяцев колонии общего режима.
Читайте также:
Стало известно, в какой колонии будет отбывать наказание Трепова*
«Больно и стыдно»: Трепова* отказалась признавать вину в суде
«Испугалась и спасала свою жизнь»: Обвиняемая в теракте Трепова* не признала вину
* внесена в реестр террористов и экстремистов
Артем Кузьмин