«Испугалась и спасала свою жизнь»: Обвиняемая в теракте Трепова* не признала вину

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В зале суда обвиняемая пояснила, что не знала о наличии взрывного устройства в статуэтке, а помочь пострадавшим после взрыва она не смогла, поскольку испугалась и спасала свою жизнь.
Потерпевшим и обвинению она заявила, что не пыталась скрыться и собирать вещи перед встречей в кафе в Санкт-Петербурге. Трепова* считает, что это подтверждает ее невиновность.
Прокурор просит признать Дарью Трепову* виновной в совершении теракта и назначить ей 28 лет лишения свободы в ИК общего режима со штрафом 800К рублей.
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*внесена в перечень террористов и экстремистов Росфинмониторинга