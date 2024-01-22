«Больно и стыдно»: Трепова* отказалась признавать вину в суде

Фото: РИА Новости/Алексей Даничев
Обвиняемая в совершении теракта Дарья Трепова* отказалась признавать вину на последнем слове в суде, об этом сообщает «РИА Новости».
Напомним, 2 апреля 2023 года Трепова* пришла в питерское кафе «Патриот», в котором проходила встреча с военным корреспондентом Владленом Татарским. Трепова* вручила военкору статуэтку, которая, как позже выяснилось, была начинена взрывчаткой. Татарский погиб, ещё 42 человека пострадали.
Однако, как заявляет обвиняемая, она не знала, что внутри статуэтки находилось взрывное устройство. Ранее она рассказала, что «подарок» для Татарского ей передал некий человек по кличке Гештальт (его настоящего имение Трепова* не знает). С Гештальтом же её свёл украинский журналист Роман Попков, который обещал Треповой* помочь с переездом на Украину.
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«Мне очень больно и стыдно, что моя наивность и доверчивость привели к таким катастрофическим последствиям. Мне очень жаль, что из-за меня вам пришлось пережить такую боль и такой ужас», — сказала Трепова* в ходе судебного заседания.
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Евгения Парфентьева