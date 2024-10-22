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Жители Подмосковья примут участие во Всероссийском экодиктанте

22 октября 2024, 10:47
Фото: istockphoto/Petmal

Фото: istockphoto/Petmal

Всероссийский экологический диктант при поддержке Совета Федерации состоится в период с 25 ноября по 8 декабря. Как отметили в комитете СФ по аграрно-продовольственной политике и природопользованию, мероприятие — крупнейший просветительский проект РФ в деле по защите природы.


В прошлом году его провели во всех субъектах нашей страны, а также в 182 странах за рубежом. Участие приняли свыше пяти миллионов человек. Включая интернет-портал, задействовали более 3400 офлайн-площадок.

Ранее сообщалось, что до 1 ноября в Подмосковье можно подать заявку на участие в фестивале «Голоса сердец». Возрастной ценз до 30 лет. Программа состоит из шести номинаций.

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Ученые предложили делать кирпичи из техногенных отходов Донбасса
22 октября 2024, 11:29

Фото: iStock/thitiwat tapingkae

Производить керамические кирпичи из продуктов переработки «угольных гор» Донбасса предложили ученые ДГТУ. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на Buildings.
Количество техногенных отходов ежегодно увеличивается. Уточняется, что к техногенным отходам относятся угольные терриконы — это искусственные возвышенности из обедненных и пустых пород, которые были извлечены при подземной разработке месторождений угля.

Согласно информации ученых, из аргиллитов, алевролитов и песчаников можно производить керамические кирпичи. Использование этих техногенных отходов снизит стоимость производства строительных материалов. В будущем ученые намерены разработать технологии производства керамических кирпичей.

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#ученые
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#станции
#донбасс
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Российские подлодки признали лучшими в мире
TNI назвал российские подлодки «Кондор» и «Ясень» лучшими субмаринами в мире
22 октября 2024, 11:24

Фото: iStock/Alexyz3d

Подводные лодки ВМС России проекта 945А «Кондор» и 885 «Ясень» назвали лучшими в мире, следует из рейтинга субмарин за 2024 год, составленный американским журналом The National Interest. Эксперты разместили их на первом и втором месте в топе, следом за ними идет британская «Astute», а затем американские «Seawolf» и «Virgigna».
«(Подлодки «Кондор» — прим. ред.) были специально разработаны для поисково-уничтожительных миссий против американских атомных подводных лодок с баллистическими ракетами», — указано в публикации.
Авторы подчеркивают, что «Кондор» оправдывает свою высокую стоимость большой глубиной погружения и способностью выдерживать удары вражеских торпед.
«Она имела большую скорость и глубину погружения, чем ее американские аналоги, на момент ее проектирования, и могла бы представлять серьезную угрозу, если бы холодная война перешла в горячую стадию», — поясняет автор.
Также отмечаются и субмарины «Ясень», в классификации НАТО — «Северодвинск». Основной особенностью называют их универсальность, так как эти многоцелевые подлодки способны нести самые разные типы вооружения, включая новейшие гиперзвуковые ракеты большой дальности «Циркон».

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#оружие
#вооружения
#ракеты
#корабль
#судно
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«Убить паутинного клеща»: Садовод рассказала, что важно сделать с огородом перед зимой
Садовод Ганичкина о подготовке огорода к зиме: нужна сухая подкормка и дезинфекция
22 октября 2024, 11:14

Фото: iStock/SbytovaMN

Осенью не только профессиональные аграрии, но и дачники собирают урожай. И очень важно правильно распорядиться результатом тяжелого и кропотливого труда, чтобы многомесячные усилия не пропали даром, а на столе до следующего урожая всегда были собственные овощи, фрукты и ягоды.
Кандидат сельскохозяйственных наук, автор книг по садоводству и огородничеству Октябрина Ганичкина в беседе с «Радио 1» сообщила, что в этом году из-за теплого и продолжительного лета урожай у многих вырос раньше обычного и сейчас уже находится в банках. Однако огородникам нужно выполнить три важные пункта, чтобы следующий урожай был качественным и здоровым.

  1. Если вы не провели сырую мокрую подкормку (в воде разводятся удобрения и подкармливаются), то сейчас ее уже делать нельзя. Нужно сделать сухую. Купить в магазине удобрение и разбросать около деревьев, ягодных кустарников, полить.
  2. Привести в порядок теплицу: все продезинфицировать, убить паутинного клеща, сжечь ботву в бочке железной, промыть теплицу полностью и оставить до весны, чтобы там уже высадить здоровую рассаду.
  3. В конце октября-начале ноября посейте морковь, свеклу и зелень (петрушку, сельдерей, укроп).
Октябрина Ганичкина также рассказала о том, как нужно хранить собранный урожай, чтобы он не испортился.

«Лук и чеснок можно хранить только в тепле при температуре 17-18 градусов, в корзине или бумажных пакетах. Капусту при температуре -1, 2 градуса. Морковь и все корнеплоды мы должны пересыпать песочком, потому что эти культуры очень испаряют воду. Кабачки, патиссоны хранить в температуре 10 градусов. Яблоки лучше хранить в ящичках, чтобы они друг друга не касались. Помидоры ни в кое случае не держать в холодильнике, им нужна комнатная температура», — поделилась эксперт.

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#садовод
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Семьи участников СВО могут получить психологическую помощь в специальном чат-боте
22 октября 2024, 10:50

Фото: пресс-служба автономной некоммерческой организации «Комитет семей воинов Отечества»

С июля 2024 года начал свою работу единый федеральный чат Комитета семей воинов Отечества, предоставляющий медико-психологическую поддержку семьям и участникам СВО, сообщает пресс-служба автономной некоммерческой организации «Комитет семей воинов Отечества».
Чат функционирует ежедневно с 9:00 до 21:00 по московскому времени. В нем трудится команда квалифицированных психологов, которые предоставляют бесплатные консультации по различным тревожным вопросам.

Общение в чате происходит анонимно, без необходимости предоставления личной информации. Обратиться за помощью может любой желающий, независимо от региона проживания.

Руководитель КСВО Юлия Белехова отметила, что помощь должна быть быстрой и своевременной. В связи с растущим спросом чат теперь доступен и в выходные дни, обеспечивая круглосуточную поддержку для всех нуждающихся. Особенно важно, что анонимность запроса способствует увеличению потребности в индивидуальной помощи.

«Мы видим, что цифровой формат психологической помощи оказался востребован. В ближайшей перспективе медицинские психологи проекта будут индивидуально сопровождать сложные случаи, требующие особого внимания и наблюдения за состоянием человека в динамике», — сообщил координатор Чата Комитета семей воинов Отечества, член Общественной палаты Российской Федерации, руководитель федерального проекта «ЗдравКонтроль» Евгений Мартынов.
За первые два месяца работы чат обработал более 400 обращений, и уже более 6800 человек стали его пользователями.

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#психологическая помощь
#семьи
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На станции «Крымская» Троицкой линии началось строительство платформы и вестибюля
Ефимов: на станции «Крымская» метро Москвы начали строительство платформы
22 октября 2024, 10:33

Фото: iStock/JoyNik

На будущей станции «Крымская» Троицкой линии метро сооружают монолитные конструкции платформенного участка и одного из вестибюлей. Об этом сообщил заммэра столицы по градостроительной политике Владимир Ефимов, передает пресс-служба столичного градкомплекса.
По словам Ефимова, в настоящее время завершается разработка грунта котлована, а на ряде участков уже началась обратная засыпка. Уточняется, что на будущей станции «Крымская» будет два наземных вестибюля.

В процессе реконструкции одноименной станции МЦК специалисты осуществят ее примыкание к западному вестибюлю станции Троицкой линии для удобной пересадки пассажиров. Согласно поручению столичного мэра Сергея Собянина, в Москве уделяют особое внимание качеству и безопасности строительства технически сложных объектов метрополитена.

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«Мне стыдно»: какие тайны семьи Ирины Болгар раскрыл Малахов и кем оказался отец жены Павла Дурова
22 октября 2024, 10:30

Мать детей Павла Дурова Ирина Болгар (Фото: соцсети И. Болгар)

Противостояние между Ириной Болгар и Павлом Дуровым продолжается. О бывшей супруге основателя Telegram общественность впервые узнала летом 2024 года, когда женщина заявила, что родила от миллиардера троих детей. Через некоторое время Болгар обвинила Дурова в физическом насилии над малолетними, добилась лишения родительских прав и потребовала внушительную сумму в качестве алиментов. Однако у самой Болгар оказалось немало собственных скелетов в шкафу. Подробности – в материале «Радио 1».

В эфире шоу «Малахов» обсудили скандал между Ириной Болгар и Павлом Дуровым


Ирина Болгар с Павлом Дуровым и совместными детьми (Фото: соцсети И. Болгар)

21 октября на телеканале «Россия» вышел новый выпуск программы «Малахов», посвященный скандальной истории Дурова и Болгар. Пара якобы рассталась четыре года назад, и теперь женщина требует алименты в размере 14 миллиардов рублей.

Ирина Болгар стала первой, кто приоткрыл завесу тайны над жизнью Павла Дурова. Оказалось, что помимо Дарьи Бондаренко (официальной жены миллиардера, родившей ему двоих детей и ведущей закрытый образ жизни), у программиста были серьезные отношения с Ириной Болгар. Многодетная мать поделилась множеством фотографий, на которых ее дочь и два сына играют с отцом, отметив, что они жили как полноценная семья.

После расставания с Дуровым Ирина Болгар через суд добилась лишения его родительских прав, при этом она определила, какую сумму ей и детям необходимо в качестве алиментов для комфортного существования. Однако никто из близких Дурова не был знаком с Ириной и никогда не видел ее детей. Григорий Лобушкин, ранее занимавший пост пресс-секретаря основателя Telegram, поделился своими наблюдениями.

«Павел оказался под атакой с разных фронтов. Его сняли с самолета, представляя как опаснейшего преступника. В этот момент появляется Ирина Болгар, которая не просто выдвигает обвинения, а фактически преследует его. Я сомневаюсь, что он проявлял жестокость по отношению к детям, как она утверждает. Саму Ирину я видел только на фотографиях, о ней узнал лишь этим летом. Личная жизнь Павла никогда не являлась предметом обсуждения среди нас, и ее это не касалось», — сообщил Лобушкин.

Основатель Telegram Павел Дуров (Фото: соцсети П. Дурова)

Тайны семьи Ирины Болгар


Родители Ирины Болгар были образованными людьми: отец Владимир работал математиком, а мать Наталья преподавала философию. Когда-то давно они приобрели загородный дом в деревне Килли в Ленинградской области. В последние годы их совместного проживания они проводили там значительное время.

Однако в конце 2000-х годов семейные отношения начали рушиться — Владимир покинул семью. В новом браке у отца Ирины Болгар появился сын, которому сейчас 14 лет. Затем в семье Болгар начались судебные разбирательства по разделу имущества. Каждая вещь в доме была предметом описи.

Вскоре Владимир умер. У него остались наследники: Ирина и его младший сын от второй жены.

«Доброго слова о нем никто не скажет. Он терроризировал всю деревню. Вы видели дом? Что там делить? Мы говорили Наташе, мол, отдай его», — рассказывают соседи.

У Ирины также есть старшая сестра от другого отца по имени Марина. Она проживает в Санкт-Петербурге. В интервью программе «Малахов» женщина призналась, что не поддерживает связь с Ириной более десяти лет.

«Мы не общаемся, она меня игнорирует. В детстве она была вполне нормальной. В чем причина ссоры? Ничего не объяснила, просто заблокировала меня и всё. Мне очень стыдно за Ирину», — поделилась она в эфире «России 1».

Ирина Болгар (Фото: соцсети И. Болгар)

Болгар высказалась о шоу Андрея Малахова


Сама Ирина Болгар принимать участие в программе не согласилась, сославшись на то, что это «не ее уровень».

«Я не давала комментарии (для шоу Андрея Малахова. — прим.ред). Мне это не интересно. Ток-шоу со сплетнями — не мой уровень. Я давала многочасовые интервью New York Times, Le Monde, Le Parisien, Liberation, Politico и предоставляла им доказательства фактов, которые я излагаю», — сообщила она.

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В Московской области принимаются заявки на участие в фестивале «Голоса сердец»
22 октября 2024, 10:25

Фото: Министерство культуры и туризма Московской области

Министерство культуры и туризма Московской области сообщило, что до 1 ноября продолжается приём заявок на участие в детском и юношеском фестивале «Голоса сердец». Мероприятие организовано с целью поддержки и развития творчества детей, подростков и молодёжи с ограниченными возможностями здоровья в возрасте от 7 до 30 лет.
Конкурсная программа фестиваля включает шесть номинаций: «Инструментальное исполнительство», «Народные инструменты», «Сольное вокальное исполнительство», «Изобразительное искусство», «Декоративно-прикладное искусство», «Художественное слово».

Участники делятся на три возрастные категории: младшая (до 14 лет), средняя (до 20 лет) и старшая (до 30 лет).

Заявки на участие в фестивале принимаются до 1 ноября 2024 года.

Фестиваль завершится традиционным гала-концертом, на котором будут объявлены победители. Торжественная церемония пройдёт 30 ноября в Реутове в Центре культуры и искусств. Организатором мероприятия выступает государственное автономное учреждение культуры Московской области «Креативное бюро „Регион“» при поддержке Министерства культуры и туризма региона и администрации городского округа Реутов.

С подробными условиями участия в фестивале можно ознакомиться на сайте Министерства культуры и туризма Московской области.

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Кондитерская фабрика «Машины сладости» открыла линию производства
22 октября 2024, 10:05

Фото: Министерство сельского хозяйства и продовольствия Московской области

Открытие кондитерской фабрики «Машинные сладости» состоялось в деревне Юрцово Егорьевского района. Заместитель министра сельского хозяйства и продовольствия Московской области Дмитрий Черепнин принял участие в торжественной церемонии.
«Открытие этой линии производства суфле в бельгийском шоколаде стало крупным событием для округа. Новое предприятие предоставило жителям новые рабочие места и способствует импортозамещению. Планируется, что к 2027 году производственные мощности фабрики будут достигать 25 тысяч тонн продукции ежегодно», — рассказал Черепнин.
Строительство началось в 2022 году, и скоро на территории предприятия будут возведены не только производственные корпуса для изготовления конфет, но и мороженого.

Кроме того, планируется создание парковой зоны и складских помещений. Общий объём инвестиций в проект составляет около 20 миллиардов рублей, а количество новых рабочих мест достигнет двух тысяч.

В Министерстве сельского хозяйства и продовольствия Московской области сообщили, что на сегодняшний день завершено строительство трёх корпусов производственно-логистического комплекса, в который вложили более 3,2 миллиарда рублей и создано свыше 100 рабочих мест. Проектная мощность на начальном этапе составляет 300 тонн в месяц.

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В жилом комплексе «Пригород Лесное» проводятся мастер-классы по рукоделию
22 октября 2024, 09:33

Фото: Министерство жилищной политики Московской области

Организация клубов по интересам в подмосковных жилых комплексах стала успешной практикой благодаря поддержке «Самолет Комьюнити», где талантливые мастера рукоделия знакомят соседей со своим творчеством и регулярно проводят мастер-классы, сообщает Министерство жилищной политики Московской области.
В октябре провели уже восемь мастер-классов. Жители комплекса создавали свечи и игрушки, занимались оригами и другими интересными видами творчества. В ближайшее время состоятся мастер-классы по плетению макраме, изготовлению фигурок из синельной проволоки и лепке из пластилина.

Жилой комплекс «Пригород Лесное» — это крупнейший проект группы «Самолет» в Московском регионе. Квартал расположен в Ленинском городском округе Подмосковья, в семи километрах от МКАД и окружён крупными лесничествами.

На территории ЖК построены пять детских садов на 1800 мест и две школы на 2200 учеников. Кроме того, сейчас ведётся строительство двух школ на 1100 учеников каждая и детского сада на 250 воспитанников.

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