Жители Подмосковья примут участие во Всероссийском экодиктанте

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Всероссийский экологический диктант при поддержке Совета Федерации состоится в период с 25 ноября по 8 декабря. Как отметили в комитете СФ по аграрно-продовольственной политике и природопользованию, мероприятие — крупнейший просветительский проект РФ в деле по защите природы.
В прошлом году его провели во всех субъектах нашей страны, а также в 182 странах за рубежом. Участие приняли свыше пяти миллионов человек. Включая интернет-портал, задействовали более 3400 офлайн-площадок.
Ранее сообщалось, что до 1 ноября в Подмосковье можно подать заявку на участие в фестивале «Голоса сердец». Возрастной ценз до 30 лет. Программа состоит из шести номинаций.
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Никита Кротов