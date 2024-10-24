Физико-техническая олимпиада «Выходи решать!» определила победителей

Фото: istockphoto / Светлана Зайцева
Всероссийская физико-техническая олимпиада «Выходи решать!» подвела итоги и определила победителей. В 2024 году более 100 тысячи участников из 84 регионов России и 30 стран мира проверили свои знания в области естественных наук, сообщает пресс-служба Всероссийской физико-технической контрольной «Выходи решать!».
Участники решали задачи по физике, математике, информатике, биологии и астрономии. Всего было решено более 125 тысячи заданий.
Проект получил поддержку и организовал очные площадки в более чем 800 образовательных и общественных учреждениях. По результатам контрольной наибольшее количество отличников оказалось в Московском регионе.
В топ-150 участников по всем предметам вошли 34 человека из Москвы и Московской области.
«Выходи решать!» направлена на популяризацию науки в России. Контрольная поддерживает стремление разных поколений к знаниям. Все участники получат именные сертификаты. Кроме того, организаторы и партнёры контрольной подарят фирменный мерч 30 лучшим участникам по каждому предмету.
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Проект получил поддержку и организовал очные площадки в более чем 800 образовательных и общественных учреждениях. По результатам контрольной наибольшее количество отличников оказалось в Московском регионе.
В топ-150 участников по всем предметам вошли 34 человека из Москвы и Московской области.
«Выходи решать!» направлена на популяризацию науки в России. Контрольная поддерживает стремление разных поколений к знаниям. Все участники получат именные сертификаты. Кроме того, организаторы и партнёры контрольной подарят фирменный мерч 30 лучшим участникам по каждому предмету.
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Дайана Хусинова