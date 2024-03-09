Военнопленный рассказал, чему обучают пехотинцев ВСУ

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Украинские пехотинцы, размещенные в учебных центрах, активно тренируются по десантированию с использованием американских гусеничных бронетранспортеров М113, сообщил украинский военнопленный Александр Гуприн агентству РИА Новости.
Во время обучения украинские военнослужащие, по словам Гуприна, подвергаются жестоким физическим наказаниям и издевательствам. Гуприн служил в 58 отдельной мотопехотной бригаде и сдался в плен в начале марта 2024 года.
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