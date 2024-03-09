Военнопленный рассказал, чему обучают пехотинцев ВСУ

Бывший президент Соединенных Штатов Дональд Трамп внес залог в размере $91,6 млн для урегулирования иска по делу о клевете в отношении писательницы Элизабет Джин Кэрроллс. При этом он рассчитывает обжаловать это решение, сообщает РИА Новости со ссылкой на обнародованные документы окружного суда Нью-Йорка.