Войска поразили множество позиций ВСУ в Харьковской области

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За последние 24 часа высокоточные удары Вооруженных Сил Российской Федерации поразили около 20 населенных пунктов Харьковской области.
Об этом 6 марта сообщил военный эксперт, бывший подполковник Луганской Народной Республики, Андрей Марочко, передает РИА Новости.
Марочко также добавил, что удары были нанесены по опорным пунктам Вооруженных Сил Украины в районах Синьковки, Петропавловки, Кисловки и других населенных пунктов, находящихся в зоне боевых действий. Среди целей российских вооруженных сил также были склады боеприпасов, военная техника и личный состав украинских вооруженных сил.
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«Были применены высокоточные удары по населенным пунктам. В процессе огневого поражения использовались авиация, беспилотные летательные аппараты и артиллерийские системы», — отметил эксперт, ссылаясь на свои источники.
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Артем Кузьмин