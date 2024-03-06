Минобороны: Су-25 уничтожили опорные пункты ВСУ на Краснолиманском направлении

Фото: РИА Новости/Пресс-служба Минобороны РФ
Российские штурмовики Су-25 уничтожили опорные пункты ВСУ и скопление живой силы противника на Краснолиманском направлении специальной военной операции, сообщает Минобороны РФ.
Особенностью стало то, что поразить цель удалось с предельно малой высоты — 25 метров.
В российском военном ведомстве поделились кадрами боевой работы самолетов и рассказали, что лётчики наносят удары неуправляемыми авиационными ракетами С-13, а затем выполняют противоракетные маневры с отстрелом ложных тепловых целей и возвращаются на свои аэродромы базирования.
Ранее впервые с начала спецоперации в сети появилось видео уничтожения российскими бойцами американской РСЗО HIMARS, которую накрыли вместе с расчётом и сопровождением в районе Никаноровки в Добропольском районе ДНР менее, чем в 40 км от линии фронта. Предварительно, американская система была уничтожена из российской РСЗО Торнадо-С или аэробаллистической ракетой ОТРК «Искандер».
Спецоперация на территории Украины началась 24 февраля 2022 года, о чем распорядился российский президент Владимир Путин. По мнению представителей Кремля, в настоящий момент у Украины иссякают ресурсы, что связано с отсутствием денег, идеологии и собственного оборонного производства страны, а также существенным сокращением военной помощи со стороны западных союзников Киева.
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«При подходе к противнику выполнили маневр, пуск неуправляемых авиационных ракет, дальнейшее выполнение манёвра и уход под нижнюю границу действия ПВО противника», — рассказал член экипажа одного из штурмовиков.
Ранее впервые с начала спецоперации в сети появилось видео уничтожения российскими бойцами американской РСЗО HIMARS, которую накрыли вместе с расчётом и сопровождением в районе Никаноровки в Добропольском районе ДНР менее, чем в 40 км от линии фронта. Предварительно, американская система была уничтожена из российской РСЗО Торнадо-С или аэробаллистической ракетой ОТРК «Искандер».
Спецоперация на территории Украины началась 24 февраля 2022 года, о чем распорядился российский президент Владимир Путин. По мнению представителей Кремля, в настоящий момент у Украины иссякают ресурсы, что связано с отсутствием денег, идеологии и собственного оборонного производства страны, а также существенным сокращением военной помощи со стороны западных союзников Киева.
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Артем Путинцев