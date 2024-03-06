Число потерь Вооружённых сил Украины (ВСУ), названное ранее президентом этой страны Владимиром Зеленским, не является достоверной, поскольку учитывает только официальные цифры. Об этом заявил обозреватель международного отдела французской газеты Le Monde Эммануэль Гриншпан, отвечая на вопросы интернет-пользователей
«Согласно моим источникам, цифра в 31 000 погибших, названная президентом Владимиром Зеленским, является точной, но она отражает только официально подтвержденные смерти. Базы данных с открытым доступом, позволяющей провести независимую проверку, не существует. Источник, близкий к военной разведке, сообщил мне, что общая оценка составляет около 60 000 погибших. Еще 30 000 – это пропавшие без вести (по его словам, 90% погибли, 10% находятся в плену в России), а также тысячи неопознанных мертвецов, лежащих в моргах из-за отсутствия тестов ДНК», — сказал Гриншпан.По словам журналиста, 2024 год станет для Украины «довольно болезненным», так как Киеву придётся сдерживать российское наступление, не имея необходимых боеприпасов, организовывать мобилизацию, продолжая при этом подвергаться бомбардировкам. Украина также рискует быть подведённой Соединенными Штатами (в случае победы Дональда Трампа на президентских выборах) и даже Европой, которая явно разделена по вопросу стратегии помощи киевскому режиму.
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