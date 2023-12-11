Волынец выразила опасения по поводу сериала «Слово пацана»

Фото: РИА Новости/Екатерина Чеснокова
Уполномоченный по правам ребенка в республике Татарстан, председатель Национального родительского комитета Ирина Волынец высказала мнение о том, что сериал «Слово пацана. Кровь на асфальте» является потенциально опасным, в частности, для детей и подростков.
Она отметила, что есть опасения по поводу выхода сериала на большие экраны.
По её словам, дети, несмотря на трагичную развязку в самом сериале, перенимают отрицательную модель поведения героев, что очень плохо само по себе.
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«Моё мнение относительно этого фильма – резко отрицательное. Мы готовим экспертизу, чтобы Минкульт имел возможность отозвать прокатное удостоверение у этого сериала, чтобы он не был показан по федеральным каналам, на телевидении, в интернете. Мы опасаемся, что он может выйти в широкий прокат в кинотеатрах. Мало того, что создатели заработали на бюджетных средствах, так как сериал частично финансировался Институтом развития интернета, так он интересен детям, и несмотря на возрастное ограничение в 18+, они не имеют никаких преград, чтобы его посмотреть», — приводит Общественная Служба Новостей слова Волынец.
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Мелисса Тимофеева