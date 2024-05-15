Волочкова отсудила у ТСЖ почти ₽4 млн после потопа в 200-метровых апартаментах

С 15 по 17 мая в Москве в Инновационном центре «Сколково» проходит крупнейшее публичное ежегодное событие в сфере закупок – Форум-выставка «ГОСЗАКАЗ», об этом сообщили в пресс-службе комитета по конкурентной политике Московской области.

«Россия сталкивается с множеством вызовов и угроз, цель которых — ударить по экономике страны и ее будущему. Но говоря о контрактной системе, можно смело утверждать: мы спокойны за отстроенный механизм системы закупок, который позволил создать в эти годы основу для стабильной работы государственного заказа и как итог — целевое использование бюджетных средств. Я уверен, что три дня Форума мы проведем с максимальной пользой: услышим мнения друг друга, обменяемся опытом, познакомимся с лучшими практиками своих коллег», — отметил в своем приветственном слове к участникам заместитель председателя Комитета Государственной Думы по защите конкуренции Антон Гетта.



Министр правительства Подмосковья по конкурентной политике Елена Волкова рассказала о том, что в Московской области создана единая экосистема, которая позволяет мониторить и контролировать любой цикл закупки от её планирования до исполнения контракта и представляет собой интеграцию таких систем, как региональный бюджет, система управления ГАСУ, сама система закупок, Портал исполнения контрактов. Аналогичная интеграция с ведомственными и федеральными системами обеспечена и по земельно-имущественным торгам.



Волкова также отметила, что цифровые решения помогают сократить трудозатраты и достичь необходимых результатов.



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