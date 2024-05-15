Волочкова отсудила у ТСЖ почти ₽4 млн после потопа в 200-метровых апартаментах

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Балерина Анастасия Волочкова смогла отсудить у ТСЖ «Итальянская, 4» порядка четырёх миллионов рублей по иску о затоплении апартаментов. Об этом пишет Telegram-канал «Mash на Мойке».
Отмечается, что в сентябре 2021 года в Петербурге затопило 200-метровые апартаменты балерины. В квартире вздулся паркет, появились трещины на потолке, в оконных проёмах, на камине, появилась плесень от сырости.
Волочкова наняла людей для проведения экспертизы. Они оценили ущерб в 3,5 миллиона рублей. Вместе с этой суммой она хотела получить 100 тысяч рублей за моральный вред и 12 тысяч рублей на оплату госпошлины.
В среду, 15 мая, Дзержинский районный суд частично удовлетворил иск Волочковой. Она получил 3,5 миллиона рублей за вред имуществу, 15 тысяч рублей за моральный вред и деньги на оплату госпошлины.
ТСЖ суд оштрафовал на 1,8 миллиона рублей.
По словам Волочковой, это не первый потоп в апартаментах. Последствия первого она устраняла за свой счёт.
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Волочкова наняла людей для проведения экспертизы. Они оценили ущерб в 3,5 миллиона рублей. Вместе с этой суммой она хотела получить 100 тысяч рублей за моральный вред и 12 тысяч рублей на оплату госпошлины.
В среду, 15 мая, Дзержинский районный суд частично удовлетворил иск Волочковой. Она получил 3,5 миллиона рублей за вред имуществу, 15 тысяч рублей за моральный вред и деньги на оплату госпошлины.
ТСЖ суд оштрафовал на 1,8 миллиона рублей.
По словам Волочковой, это не первый потоп в апартаментах. Последствия первого она устраняла за свой счёт.
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