Волочкова скрывается от долгов за ЖКУ на Мальдивах

Фото: РИА Новости/Максим Блинов
Питерские коммунальщики выставили счёт экс-балерине Анастасии Волочковой за услуги ЖКХ в царских апартаментах на Итальянской улице в центре Санкт-Петербурга. Любительница шпагатов ответила им что они .... (обалдели - ред.), так живут совсем в другом мире, а вот она — на Мальдивах.
Таким жёстким образом Анастасия отреагировала на наличие у неё каких-то там коммунальных задолженностей, передаёт телеграм-канал «Mash на Мойке». По информации ТСЖ, долг в размере 400 тысяч рублей танцовщица действительно оплатила ещё в прошлом году, однако за последние три месяца коммуналка вновь не оплачена, а счета за четырёхкомнатные хоромы около Русского музея отнюдь не маленькие.
Площадь апартаментов составляет почти 200 квадратных метров, уходящие ввысь потолки в квартире Волочковой расписывали мастера из эрмитажа, а стоит всё это сияние и блеск порядка 45 миллионов рублей.
Сейчас прима находится на Мальдивах, день отдыха по её словам обходится её всё в те же 400 тысяч рублей. При желании могла бы легко оплатить счета за питерские воду, свет и тепло. Но, как мы уже знаем из её слов, живём мы совсем в другом мире. Тут вам не здесь, одним словом.
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Площадь апартаментов составляет почти 200 квадратных метров, уходящие ввысь потолки в квартире Волочковой расписывали мастера из эрмитажа, а стоит всё это сияние и блеск порядка 45 миллионов рублей.
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Александр Бойцов