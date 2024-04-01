Волочкова выдала всю правду о лицемерии Ивлеевой

Фото: РИА Новости/Максим Блинов
Российская балерина Анастасия Волочкова рассказала в интервью YouTube-каналу «Алёна, блин», почему не пришла на «голую» вечеринку блогера Анастасии Ивлеевой.
Также Волочкова рассказала, что Ивлеева вместе со своей съёмочной группой посещала её дом. Однако после этого публично высказывала негативные комментарии в адрес балерины. В частности, речь шла о видео, на котором полуголая балерина танцует с Никитой Джигурдой.
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