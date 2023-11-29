Волонтёры из Жуковского очистили от снега мемориалы Великой Отечественной войны

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Студенческий волонтёрский отряд Авиационного техникума им. В. А. Казакова Жуковского очистил от снега памятник, мемориал и Вечный огонь в городе, посвящённые памяти о событиях Великой Отечественной войны. Об этом «Радио 1» сообщили в пресс-службе администрации городского округа Жуковский.
Как передали в пресс-службе, участие в такой патриотической акции очень важно для студентов техникума, поскольку позволяет не только почтить память о героях Великой Отечественной войны, но и внести свой вклад в сохранение исторического наследия нашей страны. Для ребят уборка снега на памятниках и мемориалах является символическим актом.
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Мелисса Тимофеева