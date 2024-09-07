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Путин приехал в «Зарядье» в День города и поздравил москвичей с праздником

07 сентября 2024, 13:56
Фото: сайт Кремля

Фото: сайт Кремля

С Днем города поздравил москвичей президент России Владимир Путин, сообщается на сайте Кремля. Глава государства посетил «Зарядье», отметив, что столица «была и остается сердцем России».
«Москва, бесспорно,— один из лучших мегаполисов мира. Мы можем говорить это с уверенностью», — заявил российский лидер.
Он добавил, что Москва лидирует, благодаря качеству жизни и возможности гражданам самореализоваться.



Президент также подчеркнул, что Москва за короткий срок увеличила выпуск продукции для нужд спецоперации в Донбассе. Город, со слов Путина, — важнейший центр развития беспилотных технологий и производитель важных лекарств.

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«У вас там ребеночек»: В теле 26-летней сибирячки случайно нашли лишние органы
Третью почку и вторую селезенку нашли врачи у 25-летней девушки из Иркутска
07 сентября 2024, 14:07

Фото: istockphoto/Maksym Belchenko

Необычную патологию нашли врачи у самой обычной с виду 26-летней девушки из Ангарска Иркутской области. Оказалось, что у Марины три почки и две селезенки. Врачи не сразу поверили в наличие «лишних» органов. Сибирячка и сама не подозревала, насколько у нее уникальный организм.

Вторую селезенку сначала приняли за беременность

По рассказу самой Марины, впервые особенность в организме заметил врач во время УЗИ брюшной полости. Девушка в 25 лет проходила плановую диспансеризацию, куда ее направили от производства. Такое обследование у нее на работе нужно проходить раз в 4 года. Лежа под аппаратом УЗИ Марина услышала поздравление от врача «у вас там ребеночек!».

«Сказать, что я была в шоке – ничего сказать. Неужели беременна? Оказалось, что «ребеночком» врач назвал маленькую селезенку, размером примерно в два сантиметра, которая находилась рядом с основным органом», – цитирует девушку КП-Иркутск.
Что «ребеночком» оказалась селезенка, поняли уже позже во время более детального обследования. Марине предложили удалить орган хирургическим путем, но девушка отказалась, поскольку никаких проблем дополнительная селезенка хозяйке не доставляет.
Фото: istockphoto/ Smederevac

Одна слева и две – справа

Во время того же осмотра нашли еще один сюрприз – третью почку. Она оказалась справа от позвоночника и почти срослась с основной. Но при этом «запасная» почка добросовестно работает, как самостоятельный орган. Тут тоже повода для беспокойства не нашли, но рекомендовали проверяться каждые полгода, чтобы выявить возможные конфликты органов.

«С того обследования в больнице меня теперь помнят в лицо. Признались, что еще долго обсуждали мой случай», – рассказала Марина.
Наличие дополнительных органов у дочери стало неожиданностью и для родителей.

В роддоме патологию не заметили

Мать девушки рассказала, что при рождении Марины врачи перинатального центра не заметили дополнительные органы. Во всяком случае, женщине ничего не сказали, и в медицинской карте никакой записи о патологии не было. В целом ребенок родился в срок и абсолютно здоровый. Причем у родителей девушки дополнительных внутренних органов нет. А что касается предыдущих поколений родственников, теперь узнать невозможно. Бабушек и дедушек уже нет в живых и были ли у них схожие патологии, уже никто не узнает.
Фото: istockphoto/ Cylonphoto

Наличие запасных органов никак не повлияло на жизнь Марины. Девушке нравится рассказывать знакомым о третьей почке и наблюдать их реакцию. Некоторые друзья в шутку советуют продать запасные органы.

Третью почку находят у одного ребенка из 500

Согласно медицинским справочникам, подобные аномалии возникают внутриутробно еще в период развития эмбриона. Причину могут быть разные – от нестандартного набора хромосом в конкретном органе до редких генетических заболеваний. Например, добавочная селезенка имеется у 10 – 20% населения, а третью почку находят у 1 новорожденного из 500. Нужно ли при этом медицинское вмешательство, зависит от индивидуальных показателей. В любом случае, определить это могут только квалифицированные специалисты.

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#аномалия
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ФИПИ: Никто из школьников не ошибся при ответах на вопросы ЕГЭ про СВО
07 сентября 2024, 11:57

Фото: istockphoto/MaskaRad

Никто из сдававших единый госэкзамен (ЕГЭ) по истории не допустил ошибки, отвечая на вопрос о специальной военной операции. Это следует из методических рекомендаций для учителей, подготовленных на основе анализа типичных ошибок участников экзамена.
Данные по экзамену предоставлены Федеральным институтом педагогических изменений (ФИПИ). Вопрос касался связи вхождения Луганской Народной Республики в состав Российской Федерации и специальной военной операции. Все участники экзамена смогли верно сопоставить эти факты.

Как рассказал РИА Новости заместитель председателя Федеральной комиссии разработчиков контрольно-измерительных материалов ЕГЭ по истории при ФИПИ Игорь Артасов, школьники смогли верно ответить на вопросы, касающиеся СВО, так как уже существует учебник истории под редакцией Мединского, где можно найти всю необходимую информацию. По словам Артасова, в настоящее время не планируется увеличения количества вопросов ЕГЭ по истории, но они могут стать сложнее.

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#учебник
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#новости
#сво
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«Коммерсант»: у экс-главы департамента МЭР нашли активы на сотни миллионов
07 сентября 2024, 10:52

Фото: istockphoto/Sinenkiy

У директора департамента социально-экономического развития СКФО Минэкономразвития Игоря Храновского нашли имущество на сотни миллионов рублей. Часть недвижимости и автомобилей была оформлена на родственников.
Как сообщает «Коммерсант» со ссылкой на иск Генеральной прокуратуры о конфискации имущества, у Храновского, арестованного по делу о коррупционной группы, и членов его семьи находились в собственности усадьба в Одинцово, пять автомобилей Mercedes-Benz, два Bentley и сотни тысяч в валюте.

Подозрительное имущество у экс-чиновника обнаружили в ходе надзора за полицией Ставрополя, которая расследует уголовное дело против него о превышении должностных полномочий. При обыске у Храновского силовики изъяли 433 тысячи долларов США, 53 тысячи евро и 3,7 миллиона рублей. Эти деньги входят в состав имущества, которое Генпрокуратура намеревается изъять через суд как полученные в виде коррупционного дохода.

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В МВД перечислили типичные ошибки при сдаче экзамена по вождению
07 сентября 2024, 10:34

Фото: istockphoto/humonia

Наиболее частой ошибкой, встречающейся при сдаче практического экзамена для получения водительских прав в России, является нарушение дорожной разметки. Ещё начинающие водители нередко забывают включать поворотник.
Об этом РИА Новости рассказали в пресс-центре МВД РФ. Кроме того, экзаменуемые часто не уступают дорогу (создают помеху) транспортному средству или пешеходу, имеющему, согласно правилам дорожного движения (ПДД), преимущество. Также будущие водители нередко ошибаются при парковке автомобиля задним ходом с поворотом на 90 градусов, при парковке параллельно тротуару и при движении задним ходом.

С 1 апреля 2024 года в России внесены изменения в правила сдачи экзамена на водительские права. Теперь для испытуемого допустимо получить семь штрафных баллов вместо пяти, как было ранее. Увеличен срок пересдачи экзамена для тех, кто не сдал его три и более раз. Повторная сдача возможна теперь не ранее, чем через полгода, но не позднее, чем через девять месяцев.

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Сергей Собянин поздравил жителей Москвы с Днем города
07 сентября 2024, 09:17

Фото: РИА Новости / Рамиль Ситдиков

Мэр Москвы Сергей Собянин поздравил горожан с Днем города. Ролик с поздравлениями по случаю 877-летия столицы он опубликовал в своем Телеграм-канале.

«Дорогие москвичи, поздравляю вас с Днем города! Москве исполнилось 877 лет. Город-герой и город-труженик. Город детского смеха и мудрости убеленных седин. Город великих свершений и тихого семейного счастья. Город – родной дом для миллионов людей», – сказал городской глава.
Он отметил, что во все времена столица была и остается надежным оплотом Российской Федерации.

«И в наши дни москвичи сражаются на передовой. Москвичи трудятся на военных заводах. Москва протянула руку помощи пострадавшим регионам и в то же время продолжает жить и развиваться – всем сложностям и проблемам вопреки», – отметил мэр.
В заключении он поблагодарил москвичей за мужество, стойкость, трудолюбие, любовь к родному городу и преданность России.

«Желаю вам здоровья, удачи и долгих лет жизни! С праздником, друзья! С днем рождения, Москва!», – сказал Собянин.

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В Египте при раскопках археологи нашли меч фараона Рамзеса II
07 сентября 2024, 08:06

Фото: istockphoto/yuelan

Египетские археологи во время раскопок в провинции Эль-Бухейра на севере страны обнаружили меч, принадлежащий знаменитому фараону Рамзесу II. Об этом сообщили в министерстве туризма и древностей Египта.
В сообщении указано, что египетская археологическая миссия сумела также обнаружить ряд архитектурных блоков из самана, из которых были возведены военные казармы и склады для оружия и продовольствия эпохи Нового царства. Можно сделать вывод, что в археологическом районе Телль-эль-Абкайн учёные наткнулись на место, где в древности располагался военный лагерь. Это подтверждают находки оружия и личных вещей солдат.

Среди прочего был найден длинный бронзовый меч, снабжённый картушем (именной табличкой - прим. ред.). На ней было выгравировано имя фараона Рамзеса II. Также археологи обнаружили амулеты и два известняковых блока, на одном из которых иероглифами были написаны титулы правителя древнего Египта.

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#лагерь
#солдат
#египет
#археология
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Сухпайки из дела о хищении в Министерстве обороны запретили к использованию
07 сентября 2024, 06:09

Фото: istockphoto/Zolnierek

В рамках уголовного дела о хищении имущества, принадлежащего Министерству обороны, экспертиза установила, что использование фигурирующих в головном уголовно деле сухпайков запрещено, сообщает РИА Новости со ссылкой на документы суда.
«Согласно извещениям о результатах лабораторного исследования индивидуальные рационы питания не соответствуют техническим условиям и запрещены к использованию по назначению», – подчеркивается в материалах.

Ранее стало о хорошей жизни фигурантки дела о мошенничестве с сухпайками главного менеджера «Грязинского пищевого комбината» Эльвиры Смирновой.

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#мошенничество
#минобороны рф
#суд
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Варфоломеев день 7 сентября: Как привлечь богатство и почему нельзя звенеть монетами
Верующие отмечают перенесение мощей апостола Варфоломея 7 сентября
07 сентября 2024, 00:00

Автор фото: Istockphoto/my own photos

7 сентября православные верующие отмечают перенесение мощей апостола Варфоломея в конце VI века.
Об особенностях праздника перенесения мощей апостола Варфоломея, народных приметах и традициях расскажет редакция «Радио 1».

Варфоломеев день: история

Апостол Варфоломей пострадал за Христа в 71 году в Албане, где и находились его святые мощи. Позже ковчег перевезли в город Анастасиуполь, где от мощей происходили многочисленные чудеса. Когда город захватил персидский царь, христиане забрали мощи и бежали. Настигшие их жрецы бросили ковчег в море. Случилось чудо и мощи не потонули — ковчег с мощами апостола Варфоломея пристал к берегу у острова Липары в Италии.

В народе седьмой день сентября имеет богатую историю. В православной традиции – это время сбора урожая, когда крестьяне благодарили Бога за дары природы. Праздник также символизирует окончание лета и начало осени, когда природа готовится к зимнему покою.
Автор фото: Istockphoto/ puflic_senior

Приметы на Варфоломеев день

  • Если листья на землю падают лицевой стороной – зима будет морозной и снежной.
  • Если в этот день идет дождь, то осень будет дождливой.
  • Увидеть луковицы на поле – к хорошему урожаю в следующем году.
  • Если день будет солнечным, то зима ожидается мягкой и теплой.
Эти приметы отражают наблюдения за природой, в древние времена они помогали предсказать погодные условия на ближайшие месяцы.

Что можно делать 7 сентября

  • 7 сентября считается днем благодарности. В этот день традиционно готовят блюда из грибов и овощей. Согласно обычаю, принято устраивать семейные трапезы, где собираются близкие и делятся историями о прошедшем лете.
  • Нужно встать рано утром и произнести вслух свое желание, глядя на первые лучи солнца. Чтобы оно сбылось – никому о нем не рассказывайте.
  • Этот день благоприятен для поездок и покупок, они должны сложиться удачно.
  • Принято умываться водой, в которой всю ночь пролежало серебро – считается, что это привлечет богатство.

Автор фото: Istockphoto/ArisSu

Чего делать нельзя в Варфоломеев день

  • Чтобы не начались проблемы с деньгами, не рекомендуется в этот день оставлять на столе пустую посуду;
  • Нельзя ссориться и конфликтовать, так как это может привести к несчастьям в семье;
  • Не рекомендуется начинать ремонт – он будет трудным и доставит проблемы;
  • Нельзя звенеть монетами в карманах, чтобы не лишиться сбережений;
  • Не стоит брать в лес маленьких детей – они могут потеряться.
Предания основаны на многовековых наблюдениях людей, которые стремились к миру в семье, покою в душе, благополучию и сытости.

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Парк Мира в Коломне откроют после реконструкции к 847-летию города
06 сентября 2024, 22:59

Фото: пресс-служба администрации Коломенского г. о.

В Коломне 14 сентября, в день 847-летия города, откроют обновлённый парк Мира. В полдень в парке запустят фонтан, сообщили в пресс-службе администрации Коломенского городского округа.
Это самый большой в Коломне фонтан. Диаметр его чаши превышает 35 м. Позже на этом городском пространстве откроют тематические площадки для детей.
«В 14 часов в парке стартует фестиваль «Виват, Коломна!». На нём соберутся профессиональные, образцовые и народные детские духовые оркестры из Коломны, Озёр, Каширы и из соседней Рязанской области. В программе – произведения от классики до джаза, от старинных маршей до произведений российских композиторов», – говорится в сообщении.
Весь день в парке будет работать пункт сбора помощи для участников СВО.

Финалом открытия парка Мира станет выступление солистов Коломны и гостей города – Михаила Брагина из «Мурзилки LIVE» и группы «Город 312». Программа начнётся в 18:30.

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#московская область
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