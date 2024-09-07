Путин приехал в «Зарядье» в День города и поздравил москвичей с праздником

Фото: сайт Кремля
С Днем города поздравил москвичей президент России Владимир Путин, сообщается на сайте Кремля. Глава государства посетил «Зарядье», отметив, что столица «была и остается сердцем России».
«Москва, бесспорно,— один из лучших мегаполисов мира. Мы можем говорить это с уверенностью», — заявил российский лидер.Он добавил, что Москва лидирует, благодаря качеству жизни и возможности гражданам самореализоваться.
Президент также подчеркнул, что Москва за короткий срок увеличила выпуск продукции для нужд спецоперации в Донбассе. Город, со слов Путина, — важнейший центр развития беспилотных технологий и производитель важных лекарств.
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