Воробьев призвал волонтеров помочь жителям Климовска, оставшимся без тепла

Фото: пресс-служба губернатора и правительства МО
«Частная котельная проявила свой высочайший непрофессионализм, микрорайон оказался без тепла. Вот уже 5 суток мы делаем все, чтобы его восстановить. Общаемся с жителями, потому что им тяжело, у них дети, холодные квартиры, где-то перепады электроснабжения или какие-то другие неприятности, связанные с ЖКХ», - заявил Воробьев.
Он уточнил, что в настоящее время в Климовске из 173 домов к 69 уже подведено тепло. Всего над восстановлением тепла в домах работают порядка 60 бригад. Они проверяют, появилось ли теплоснабжение в квартирах, так как, по словам губернатора, часто бывает завоздушивание.
«Но также у нас есть еще 64 дома, к ним магистраль пока не готова. Поэтому там сейчас работает около 50 бригад, которые магистрали эти отогревают и запускают. Было бы здорово, если бы мы с вами и там вместе проделали эту работу», - добавил глава региона.
Он также призвал уделить особое внимание пенсионерам и многодетным семьям. Всего, по словам Воробьева, в Климовске проживает 1207 одиноких людей. Они редко выходят из дома и будет прекрасно, если волонтеры принесут им медикаменты или продукты, отметил подмосковный губернатор.
«Мне кажется, когда человеку тяжело, очень важно, чтобы он чувствовал поддержку - начиная с одеяла и калорифера, и заканчивая чем-то другим, важным для человека. Они скромные обычно. Спрашивайте и записывайте, что нужно. Мы всем поможем!», - отметил Воробьев.
По его словам, в настоящее время волонтеры разносят одеяла, пледы, обогреватели, если в них есть необходимость, и оказывают любую другую помощь.
В Климовске сейчас работают пункты временного пребывания для людей, в чьих домах отсутствует отопление. Здесь предоставляется горячее питание и чай. Они находятся по адресам:
- ДК «Машиностроитель» (ул. Ленина, д.20);
- Гимназии им. Подольских курсантов (ул. Революции, д.2);
- УСЦ «Юность» (мкр. Климовск, проезд Юности, д.1).
Всю необходимую информацию жители Климовска также могут получить по телефону 112.
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