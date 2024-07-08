Воробьёв анонсировал обновление в Подмосковье более 700 детских площадок

Фото: пресс-служба губернатора и правительства МО
В Московской области в этом году запланировали привести в порядок 703 детских игровых площадок, сообщил губернатор Московской области Андрей Воробьёв. В регионе продолжается их модернизация и замена заметно устаревших отдельных элементов.
«Мы на протяжении более 10 лет занимаемся обустройством этих важных объектов, чтобы ребятишки разного возраста с удовольствием гуляли и играли во дворах. Песочницы, качели, горки, тематические площадки, посвящённые физике, географии или космосу, – всё это делает прогулки малышей интересными и развивающими. Особое внимание в этой работе уделяем безопасности – везде укладываем травмобезопасное покрытие из резиновой крошки, ставим освещение и камеры видеонаблюдения», – рассказал Воробьёв.Фото: пресс-служба губернатора и правительства МО
Однако оборудовать площадку, по его словам, – это полдела. Необходимо следить за надлежащим состоянием всех её объектов, чтобы они не могли причинить вред ребёнку.
«Поэтому как сами игровые площадки, так и их элементы регулярно модернизируются. В этом году обновим свыше 700 объектов», – отметил глава региона.Фото: пресс-служба губернатора и правительства МО
Губернаторская программа по установке детских площадок действует в Московской области с 2013 года. За это время создали свыше 1,5 тысяч площадок. В текущем году планируют модернизировать 130 из них.
Площадки в Подмосковье устанавливают с учётом современных требований к безопасности. Их оборудуют амортизирующим покрытием, которое оберегает от травм при падении. Игровые элементы изготавливаются из высококачественных материалов.
Фото: пресс-служба губернатора и правительства МО
Везде размещаются скамейки с урнами. Каждую площадку оснащают наружным освещением и видеокамерами, подключёнными к системе «Безопасный регион». По периметру ставят металлические ограждения.
Найти адреса, где в этом году обновят детские игровые площадки, можно по ссылке.
Фото: пресс-служба губернатора и правительства МО
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Лора Луганская