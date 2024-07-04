Воробьёв: жилищные условия по программе соципотеки улучшили более 3 тыс. человек

Фото: пресс-служба губернатора и правительства МО
30 педагогов, в том числе молодые учителя, получили сертификаты на жильё по губернаторской программе «Социальная ипотека», реализация которой продолжается в Московской области. В конце мая первые в этом году сертификаты вручили 47 медикам – врачам, фельдшерам, медсёстрам, акушерке и рентгенолаборанту. А на этой неделе свидетельства получат ещё 48 работников здравоохранения.
«Мы продолжаем вручать сертификаты людям самых востребованных и ценных профессий – тем, кто учит, лечит, посвящает себя научным открытиям и укрепляет наш ОПК, а также тем, кто помогает добиваться успехов в спорте. Программа «Социальная ипотека» позволяет купить жильё по доступной цене. Первую половину стоимости квартиры регион оплачивает сразу в виде первоначального взноса, вторую участник программы берёт в ипотеку, а Подмосковье ежемесячно в течение 10 лет компенсирует эту сумму. Специалисту нужно только гасить проценты», – пояснил губернатор Московской области Андрей Воробьёв.Фото: пресс-служба губернатора и правительства МО
Он добавил, что сегодня сертификаты вручили 30 учителям, а всего в этом году будет 73 получателя сертификатов.
«С 2016 года, когда мы запустили программу соципотеки, своим жильём обзавелись уже почти 600 педагогов. А если брать все профессии, то улучшить жилищные условия программа помогла уже более чем 3 тысячам человек», – рассказал губернатор.Фото: пресс-служба губернатора и правительства МО
На жилищную субсидию могут претендовать учителя-женщины в возрасте до 50 лет мужчины – до 55 лет. При этом они должны работать по специальностям начальные классы, математика, русский язык и литература, биология, физика, химия и информатика. Стаж их работы в России должен составлять не менее пяти лет. А молодым педагогам, которым не больше 35 лет, нужно проработать в Московской области минимум три года.
Другие условия программы – возможность получить ипотечный кредит, отсутствие собственного жилья или наличие жилья менее учётной нормы. Она устанавливается в муниципальном образовании, на территории которого зарегистрирован участник программы.
Фото: пресс-служба губернатора и правительства МО
«Хочется сказать слова сердечной благодарности за то, что мы стали участниками такой нужной, замечательной программы «Социальная ипотека». Спасибо губернатору Андрею Юрьевичу Воробьёву, правительству Московской области, Минобразования нашего региона! Я приехала из города Иловайска Донецкой области. В Подмосковье работаю уже семь лет. И дальше буду это делать с большим удовольствием, живя уже в собственной квартире», – поделилась учитель русского языка и литературы средней школы №28 из Люберец Надежда Близнюк.Всего в этом году по программе «Социальная ипотека» вручат 295 сертификатов: 160 получат медработники, 73 – учителя, 57 – молодые учёные и уникальные специалисты ОПК, пять – тренеры.
Список специальностей для участия в программе социальной ипотеки и условия её получения можно найти на сайте.
Фото: пресс-служба губернатора и правительства МО
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