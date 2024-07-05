Воробьёв назвал число работающих в Подмосковье крупных и средних предприятий

Фото: пресс-служба губернатора и правительства МО
В Подмосковье работает порядка 1,3 тыс. крупных и средних предприятий, на которых трудятся почти 500 тыс. человек.
Такие данные привёл губернатор Андрей Воробьёв в поздравлении с Днём работника промышленности Московской области.
Он добавил, что в регионе на 26,5% увеличили производство прицепов и полуприцепов, на 24% – производство электрооборудования.
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«Ваш труд – основа экономического благополучия региона, гарантия его процветания и развития. Благодаря вашей работе Подмосковье – лидер во многих отраслях. За первые пять месяцев 2024-го промышленное производство в Подмосковье выросло на 15,5% по сравнению с прошлым годом, а в секторе обрабатывающей промышленности – на 16,7%», – написал Воробьёв в своём телеграм-канале.
Он добавил, что в регионе на 26,5% увеличили производство прицепов и полуприцепов, на 24% – производство электрооборудования.
«От всей души поздравляю вас, работники промышленности, с профессиональным праздником! Здоровья вам, успеха и благополучия», – пожелал глава региона.По словам Воробьёва, власти Подмосковья активно поддерживают промышленные предприятия. Найти перечень всех мер поддержки можно на сайте.
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Лора Луганская