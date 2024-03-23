Воробьёв доложил Путину из оперативного штаба о ситуации вокруг «Крокуса»

Губернатор Подмосковья Андрей Воробьёв прямо из оперативного штаба доложил президенту РФ Владимиру Путину о том, что предпринимается для помощи пострадавшим в результате теракта в «Крокус Сити Холле», о работе врачей и об усилиях спасателей. Об этом сам глава региона рассказал в своём Telegram-канале.
Ранее пресс-служба Кремля сообщила, что глава государства встретился с Воробьёвым, а также главой Минздрава Мурашко и зампредом российского кабинета министров Голиковой — при этом формат встречи не уточнялся. Все трое доложили главе государства о мерах помощи пострадавшим (таковых насчитывается уже 147 человек).
Заслушал президент также доклады о ходе расследования произошедшего в «Крокусе» от глав ФСБ (Александр Бортников), МВД (Владимир Колокольцев), СК (Александр Бастрыкин) и Росгвардии (Виктор Золотов). А глава МЧС Александр Куренков доложил Путину о мерах, принятых для спасения людей и оказания всей возможной помощи пострадавшим при теракте.
Напомним, что вечером в пятницу, 22 марта, ФСБ РФ сообщила о стрельбе и пожаре перед концертом в подмосковном «Крокус сити холле». По самой свежей информации, более 60 человек погибли и 147 пострадали (в их числе семеро детей). СК РФ возбудил уголовное дело по статье «Террористический акт» (ст. 205 УК РФ).
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Заслушал президент также доклады о ходе расследования произошедшего в «Крокусе» от глав ФСБ (Александр Бортников), МВД (Владимир Колокольцев), СК (Александр Бастрыкин) и Росгвардии (Виктор Золотов). А глава МЧС Александр Куренков доложил Путину о мерах, принятых для спасения людей и оказания всей возможной помощи пострадавшим при теракте.
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