Губернатор Воробьев рассказал о посещении Химкинской больницы с Голиковой и Мурашко

Губернатор Московской области Андрей Воробьев в своем Telegram-канале заявил о посещении пострадавших от теракта в Химкинской больницы вместе с зампредом правительств РФ Татьяной Голиковой и главой минздрава России Михаилом Мурашко.
Как отметил глава региона, состояние шести человек тяжелое: четверо получили огнестрельные ранения, «один с ожогами, еще один пострадавший с черепно-мозговой травмой». Один из них был доставлен вертолетом, четверо из них находятся в реанимации, двое – в операционной.
Также он поблагодарил врачей за «помощь всем поступившим».
Ранее сообщалось о проведении Воробьёвым заседания оперштаба у «Крокуса».
Напомним, что в пятницу, 22 марта, вечером ФСБ РФ сообщила о стрельбе и пожаре перед концертом в подмосковном «Крокус сити холле». По предварительным данным, 40 человек погибли, ещё более 100 пострадали. СК РФ возбудил уголовное дело по статье «Террористический акт».
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Воробьёв провёл заседание оперштаба у «Крокуса»
«Запасы крови для переливания и препаратов достаточные. Всего в стационарах сейчас 115 пострадавших: 110 взрослых (60 в тяжелом состоянии) и 5 детей (один тяжелый)», – добавил губернатор.
Ранее сообщалось о проведении Воробьёвым заседания оперштаба у «Крокуса».
Напомним, что в пятницу, 22 марта, вечером ФСБ РФ сообщила о стрельбе и пожаре перед концертом в подмосковном «Крокус сити холле». По предварительным данным, 40 человек погибли, ещё более 100 пострадали. СК РФ возбудил уголовное дело по статье «Террористический акт».
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Воробьёв провёл заседание оперштаба у «Крокуса»
Александр Климов