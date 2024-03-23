Воробьёв провёл заседание оперштаба у «Крокуса»

Губернатор Московской области Андрей Воробьёв провёл заседание оперативного штаба у «Крокус Сити Холла» в Красногорске. Об этом он написал в своём Телеграм-канале.
Глава региона уточнил, что часть пострадавших госпитализированы в в больницы Москвы, ещё часть - в подмосковные учреждения здравоохранения в Химках, Красногорске, Долгопрудном и Одинцове.
Все необходимые действия производятся в координации с правоохранительным блоком, добавил Воробьёв.
В пятницу, 22 марта, вечером ФСБ РФ сообщила о стрельбе и пожаре перед концертом в подмосковном «Крокус сити холле». По предварительным данным, 40 человек погибли, ещё более 100 пострадали. СК РФ возбудил уголовное дело по статье «Террористический акт».
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Все необходимые действия производятся в координации с правоохранительным блоком, добавил Воробьёв.
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Диана Аванесян