Воробьёв наградил лучших подмосковных педагогов накануне Дня учителя

Фото: пресс-служба губернатора и правительства МО
Губернатор Андрей Воробьёв поздравил подмосковных педагогов с наступающим Днём учителя и наградил лучших работников образования. Торжественная церемония прошла в Доме правительства Московской области.
Награды получили педагоги, удостоенные звания «Учитель года Подмосковья 2024», «Воспитатель года Подмосковья 2024», а также лауреаты губернаторской премии «Лучший учитель-предметник и лучший учитель начальных классов».
Фото: пресс-служба губернатора и правительства МО
Он напомнил, что в разных городах Подмосковья активно строили большие и современные школы, а также образовательные комплексы, так как дошкольное и школьное образование должны дополнять друг друга.
Он пообещал, что в следующем году в Подмосковье будет проиндексирована зарплата воспитателей и учителей, продолжится субсидирование аренды жилья педагогам. Кроме того, будет принято решение о компенсации аренды определённым категориям воспитателей.
Фото: пресс-служба губернатора и правительства МО
Звания «Учитель года Подмосковья 2024» был удостоен учитель физики школы №10 городского округа Реутов Юрий Уробушкин.
«Воспитателем года Подмосковья 2024» названа Екатерина Петрова из детсада №63 «Лучик» городского округа Щёлково.
Фото: пресс-служба губернатора и правительства МО
Фото: пресс-служба губернатора и правительства МО
Для педагогов в Подмосковье действуют такие меры социальной поддержки, как программы «Социальная ипотека», «Земский учитель»; компенсация аренды жилья по 20 тыс. рублей ежемесячно; пособия молодым специалистам, доплата за классное руководство и другие.
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«Сегодня мы чествуем наших педагогов, воспитателей, учителей начальных классов и директоров образовательных учреждений. Успехи в системе образования обеспечены благодаря вашему профессионализму. Хочу поблагодарить вас и в вашем лице – все команды, которые стоят за вами. За 10 лет число школьников в Подмосковье заметно выросло», – сказал глава региона.
Фото: пресс-служба губернатора и правительства МО
Он напомнил, что в разных городах Подмосковья активно строили большие и современные школы, а также образовательные комплексы, так как дошкольное и школьное образование должны дополнять друг друга.
«В этом году запустили 41 бюджетную и внебюджетную школу. Будем сохранять и наращивать объемы капремонта по президентской программе. Кроме того, мы активно ищем учителей. Очень дорожим нашими ветеранами, педагогами, которые сегодня работают в школе, но этого недостаточно. Наша задача – ежегодно привлекать порядка 2 тыс. педагогов», – сказал Воробьёв.Фото: пресс-служба губернатора и правительства МО
Он пообещал, что в следующем году в Подмосковье будет проиндексирована зарплата воспитателей и учителей, продолжится субсидирование аренды жилья педагогам. Кроме того, будет принято решение о компенсации аренды определённым категориям воспитателей.
Фото: пресс-служба губернатора и правительства МО
Звания «Учитель года Подмосковья 2024» был удостоен учитель физики школы №10 городского округа Реутов Юрий Уробушкин.
«Этот конкурс стал неотъемлемой частью моей жизни и жизни нашей педагогической семьи. Хочу сказать огромное спасибо Минобразования Московской области и Андрею Юрьевичу Воробьёву за то, что они поддерживают наши начинания, дают участвовать в подобных конкурсах, развиваться», – сказал Уробушкин.Фото: пресс-служба губернатора и правительства МО
«Воспитателем года Подмосковья 2024» названа Екатерина Петрова из детсада №63 «Лучик» городского округа Щёлково.
«Для меня большая честь получить эту награду, а также возможность представлять Подмосковье на всероссийском уровне. Хочу поблагодарить всех организаторов и мою команду. А всех учителей поздравляю с праздником! Желаю вдохновения, терпения, искрящихся улыбок ваших учеников и благодарных родителей», – сказала Петрова.Победители ежегодного областного профессионального конкурса получили премии по 500 тыс. рублей. Победители в каждой из номинаций получают дипломы и премии по 300 тыс. рублей.
Фото: пресс-служба губернатора и правительства МО
«Особое внимание необходимо уделять коммуникации с родителями, объяснять, прислушиваться к пожеланиям. Ведь они беспокоятся за своих детей, инвестируют в них. Также важная работа – развитие олимпиадного движения. Хочу поблагодарить всех учителей за то, что с каждым годом всё больше ребят участвуют в олимпиадах, конкурсах, викторинах и соревнованиях», – добавил Воробьёв.В Московской области третий год подряд нет ни одной школы в «красной зоне». В 2024-м 783 выпускника сдали ЕГЭ на 100 баллов.
Фото: пресс-служба губернатора и правительства МО
Для педагогов в Подмосковье действуют такие меры социальной поддержки, как программы «Социальная ипотека», «Земский учитель»; компенсация аренды жилья по 20 тыс. рублей ежемесячно; пособия молодым специалистам, доплата за классное руководство и другие.
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Лора Луганская