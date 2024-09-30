В России стартовала Большая учительская неделя

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Большая учительская неделя (БУН) началась в России в понедельник, 30 сентября, она продлится до 8 октября. В рамках БУН будет проведено несколько тематических мероприятий, приуроченных к Международному дню учителя, сообщает пресс-служба Минпросвещения РФ.
«Цель проведение Большой учительской недели — позиционирование сферы образования как важнейшей отрасли нашей страны, а профессии педагога – как ведущей профессии. В этом году главная тема БУН — «Учителя — герои». Основная идея состоит в том, что каждый учитель — это герой», — говорится в сообщении.Важнейшей частью Большой учительской недели в этом году станет IV Форум классных руководителей и наставников. Кроме того, педагогов ждут торжества в честь Дня учителя и Дня среднего профессионального образования, а также подведение итогом всероссийских конкурсов в сфере образования.
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Лев Каштанов