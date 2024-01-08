Воробьёв обсудил с волонтёрами помощь жителям Климовска

Фото: официальный Telegram-канал губернатора МО Андрея Воробьёва
Воробьёв отметил, что волонтёры совершат обход всех домов Климовска, в которые вернули отопление. В ходе посещения квартир они убедятся, что батареи тёплые, а также составят списки необходимого.
Кроме того, волонтёры доставляют в дома обогреватели и тёплые пледы.
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