Капремонт бассейна в посёлке Селятино планируют завершить раньше срока

Капремонт бассейна в посёлке Селятино Наро-Фоминского городского округа, могут досрочно, к сентябрю. Об этом заявил губернатор Московской области Андрей Воробьёв, который проверил ход ремонта, а также пообщался со строителями, тренерами и местными жителями.
«Бассейн востребован в каждом городе. Строители нам сказали, что постараются сдать его досрочно. По контракту срок завершения капремонта в декабре, но они уже к сентябрю закончить работы полностью – чтобы функционировала вентиляция, была правильная температура воды, действовало табло. Нам очень важно, чтобы спорт и здоровый образ жизни становились доступнее, популярнее и в мегаполисах, и в малых населенных пунктах», – сказал глава региона.Фото: пресс-служба губернатора и правительства МО
Бассейн входит в структуру спортивного комбината «Строитель» им. Владимира Мышкина, построенного в 1981 году. Там занимаются футболисты, хоккеисты, фигуристы, гимнасты, пловцы и около 350 участников «Активного долголетия», в основном бесплатно. К чемпионату мира 2018 года в спорткомплексе обновили футбольный стадион, а в 2019-м ввели ледовую арену. Жители также просили модернизировать корпус с бассейном и спортивными залами.
Фото: пресс-служба губернатора и правительства МО
Объект закрыли на капремонт в марте прошлого года. Сдать его изначально должны были в декабре 2024-го, но теперь завершить масштабные работы планируют на три месяца раньше.
Работы выполнены на треть, и в ближайшее время на объекте планируют увеличить число рабочих. В здании бассейна обновят фасад, окна, двери, инженерные сети, внутреннюю отделку, заменят всё оборудование.
Фото: пресс-служба губернатора и правительства МО
«Бассейн в Селятине был построен более 40 лет назад, а последний ремонт проходил в 2012 году. С тех пор техническая база устарела, нужно было приводить объект к современным стандартам. Территория нашего спорткомплекса занимает 6,5 га. У нас здесь поле с натуральным покрытием, во время чемпионата мира на нём тренировалась сборная Туниса. Есть искусственное поле, а также ледовая арена и площадка для городков, которые очень популярны в округе», – сказал директор спорткомбината «Строитель» Эдуард Гуков.Фото: пресс-служба губернатора и правительства МО
Во время капремонта спортсмены занимаются в других спортивных учреждениях округа – в Апрелевке, посёлке Калининец и деревне Софьино.
«Я инструктор-методист Центральной спортшколы №1. У меня трое детей, старший сын занимается плаванием и сейчас ездит в Софьино. Бассейн там замечательный, но добираться не очень удобно. Поэтому как манну небесную ждём открытия объекта в Селятине. А старшая дочка у меня занимается фигурным катанием в «Строителе», так что скоро будем ездить сюда на тренировки всей семьёй», – поделилась местная жительница Евгения Тарасенко.
Фото: пресс-служба губернатора и правительства МО
Всего в Наро-Фоминском округе более 300 спортивных сооружений. Там развивают около 50 видов спорта.
«В 2019 году у нас в посёлке построили ледовый дворец, и хоккей стал стремительно развиваться. В нашей детской спортивной школе занимаются порядка 300 ребят. Пять команд участвуют в первенстве Московской области, одна из них заняла второе место, а в турнире «Золотая шайба» – третье. Ещё четыре команды играют в Ночной хоккейной лиге. Наша гордость – женский коллектив «Армата», который тренируется в ледовом дворце. Это единственная любительская команда, участвующая во всероссийских чемпионатах. В этом году она завоевала бронзовые награды», – рассказал президент Федерации хоккея Наро-Фоминского городского округа Алексей Черняев.Фото: пресс-служба губернатора и правительства МО
В 2022-2023 годах в Наро-Фоминске отремонтировали спорткомплекс «Трудовые резервы», а в Апрелевке построили ледовый дворец. В следующем году в каждом из этих городов оборудуют универсальные спортивные площадки. В 2027-м планируют провести капремонт Центральной спортшколы №1, которая действует с 1966 года. Сейчас в ней занимаются более 2,7 тыс. человек.
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