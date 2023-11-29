Воробьёв объявил о старте основного этапа реконструкции Каширского шоссе

Фото: пресс-служба губернатора и правительства МО
В Ленинском городском округе начались работы на участке Каширского шоссе от 0 до 4,4 км. Об этом заявил губернатор Московской области Андрей Воробьёв.
«Мы приступили к основному этапу реконструкции Каширского шоссе – строительству развязки с Володаркой. Специалисты уже устанавливают пробные сваи. До конца года планируем начать строительство разворотной эстакады между Каширкой и автодорогой А-105. А в дальнейшем приступим к расширению дорожного полотна до шести – восьми полос. Протяжённость участка реконструкции – порядка 5 км», – рассказал губернатор.По словам Воробьёва, современная и надёжная дорожно-транспортная инфраструктура – то, над чем постоянно работают власти региона.
«В Подмосковье реализуется большая программа по капремонту и строительству дорожных объектов – от сельских дорог до оживлённых магистралей. Отдельное спасибо федеральному правительству за поддержку по самым крупным и сложным проектам», – добавил глава региона.Реконструкцию будут выполнять поэтапно, чтобы сохранить транспортную доступность высокоинтенсивной автодороги.
В мае в рамках реконструкции Каширского шоссе на три года раньше срока открыли съезд с Володарки на автодорогу А-105. Это улучшило дорожную ситуацию для жителей населённых пунктов Ленинского городского округа и сократило время в пути до Москвы с часа до 20 минут.
В планах – завершить строительство развязки и разворотной эстакады в III квартале 2024 года.
«Это разгрузит близлежащие населённые пункты, в том числе деревни Петровское, Апаринки, Мисайлово и Орлово, сёла Остров и Молоково, строящиеся микрорайоны. Жители смогут быстрее добираться до важных социальных объектов – спортивных центров, ФОКов и поликлиник. Пропускная способность Каширки увеличится на 25-30%, а время в пути у автомобилистов не будет превышать 20 минут. Сейчас там нередко образуются заторы», – добавил губернатор.Он подчеркнул, что перемены коснутся более чем 300 тыс человек.
Московская область направила на реконструкцию шоссе более 16 млрд рублей. 7 млрд из них в рамках инфраструктурных бюджетных кредитов выделило правительство России.
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