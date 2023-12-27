Воробьёв открыл День Московской области на выставке-форуме «Россия»

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Стенд Подмосковья на выставке-форуме «Россия» демонстрирует достижения и планы региона. Это очень разнообразная территория, заявил губернатор Московской области Андрей Воробьёв, открывая День Московской области на выставке на ВДНХ.
«Приветствую всех на нашем стенде. Спасибо за интерес посетителям и средствам массовой информации. Подмосковье – очень разнообразная территория. Где-то это большие города, где-то – великолепные просторы. Поэтому можешь найти себе всё, что хочешь по вкусу – и промышленность, и IT, и высокие технологии, и сельское хозяйство», – сказал глава региона.По словам Воробьёва, в регионе уже много лет отмечается прирост жителей, развиваются города.
«Мы должны успевать за всем, что обеспечивает достойное качество жизни – здравоохранение, образование. Наш стенд показывает и достижения, и наши планы», – добавил он.Стенд Подмосковья развёрнут в 75-м павильоне ВДНХ. Там проходят викторины, конкурсы, розыгрыши туристических путевок в места отдыха на территории региона. Желающие могут написать письмо Деду Морозу, а также создать новогоднюю открытку с помощью нейросети и виртуального ассистента.
Международная выставка-форум «Россия» проходит на ДНХ в Москве. Там демонстрируют важнейшие достижения страны в разных отраслях экономики. Экспозиции представляют 89 регионов страны.
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Лора Луганская