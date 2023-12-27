Воробьёв открыл День Московской области на выставке-форуме «Россия»

Новый год он напоминает об уходящем времени, невыполненных обещаниях и необходимых изменениях. С 1 января многие хотят начать новую жизнь, ставят себе цели и загадывают самые заветные желания. Психолог Евгений Идзиковский рассказал, как правильно загадывать желания в новогоднюю ночь и ставить цели на будущий год.