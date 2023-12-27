Губернатор Воробьёв объявил о новых мерах поддержки учителей в 2024 году

Фото: пресс-служба губернатора и правительства МО
Учителя, приезжающие на работу в образовательные учреждения Московской области, со следующего года будут получать поддержу по предоставлению жилья. Об этом объявил губернатор региона Андрей Воробьёв во время общения со школьниками на выставке-форуме «Россия» на ВДНХ.
Сегодня на выставке проходит День Московской области.
Губернатор добавил, что школам планируют оказывать грантовую поддержку, которая позволит улучшать техническое обеспечение лабораторий.
В Подмосковье уже работают меры поддержки учителей. Так, работники образования могут стать участниками «Социальной ипотеки». По данным пресс-службы губернатора и правительства региона, в 2024 году соципотеку планируют предоставить 73 учителям.
Международная выставка-форум «Россия» проходит на ДНХ в Москве. Там демонстрируют важнейшие достижения страны в разных отраслях экономики. Экспозиции представляют 89 регионов страны.
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«Самая большая проблема, с которой мы сталкиваемся сегодня, – это поиск наших дорогих, любимых учителей, особенно преподавателей точных наук. Поэтому мы со следующего года запускаем программу, которая раньше была для врачей, а сейчас распространяется и на учителей. Все учителя, которые приезжают к нам, будут получать обязательную поддержку по предоставлению бесплатного жилья», – сказал Воробьёв.
В Подмосковье уже работают меры поддержки учителей. Так, работники образования могут стать участниками «Социальной ипотеки». По данным пресс-службы губернатора и правительства региона, в 2024 году соципотеку планируют предоставить 73 учителям.
Международная выставка-форум «Россия» проходит на ДНХ в Москве. Там демонстрируют важнейшие достижения страны в разных отраслях экономики. Экспозиции представляют 89 регионов страны.
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Лора Луганская