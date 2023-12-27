Посетителей выставки-форума «Россия» ждёт День Московской области

Фото: пресс-служба губернатора и правительства МО
На выставке-форуме «Россия» на ВДНХ сегодня пройдёт День Московской области. Главные события развернутся в 75-м павильоне, где развёрнут стенд Подмосковья. Там будут проходить викторины, конкурсы и розыгрыши турпутёвок в лучшие места отдыха.
Все желающие смогут написать письмо Деду Морозу, создать новогоднюю открытку с помощью GigaChat и виртуального ассистента Салют. Это совместный проект региона и Сбера в сфере внедрения искусственного интеллекта. Панель с сервисом интегрирована в стенд Московской области. Бесплатная нейросетевая модель умеет отвечать на вопросы, вести диалог, рисовать картинки. Написанные с её помощью письма можно будет затем отправить по электронной почте или поделиться ими в соцсетях.
На малой сцене в зоне культурных проектов артисты и музыканты представят фестивали, которые стали визитной карточкой Подмосковья. Сергей Безруков презентует «Проект: поэт», Юрий Башмет – Международный фестиваль искусств П.И. Чайковского, Игорь Бутман – «Джазовые сезоны», Егор Дружинин – «Город танцует в парках», а Евгений Миронов – новый фестиваль в Зарайске. Состоится розыгрыш наборов народных художественных промыслов. Гостей ждёт мастер-класс от Федоскинской фабрики миниатюрной живописи.
В деловой части программы с лекцией «Подмосковье. Знакомое. Неизвестное. Твоё!» выступит победитель Всероссийского конкурса «Учитель года России 2019», финалист телепроекта «Классная тема» Павел Красновид. Также состоится награждение победителей ежегодного конкурса «Лучшая организация туристской индустрии в Московской области» на приз губернатора в 2023 году.
В 55-м павильоне, где работает площадка Дома молодёжи, пройдут два паблик-тока. «Волонтёры Подмосковья» расскажут об акции «Доброе дело», сбор помощи для участников СВО, сотрудничество с новыми регионами.
На Городской ферме ВДНХ пройдёт ярмарка-продажа подмосковных фермерских продуктов. Там же состоится презентация программ Министерства сельского хозяйства Подмосковья.
Завершится День Московской области большим концертом на главной уличной сцене. На ней выступят популярные исполнители Seville, Ваня Дмитриенко с оркестром Губернского драмтеатра, Диана Анкудинова с ансамблем народной музыки «Дмитровские рожечники», а также Niletto с Народным коллективом «Академический хор «Подлипки» им. Б.А. Толочкова».
Читайте также:
Юбилейный посетитель выставки «Россия» выиграл экскурсию на Саяно-Шушенскую ГЭС
На сайте выставки «Россия» открыто голосование за стенд Московской области
Мальчик Матвей стал 500-тысячным посетителем выставки-форума «Россия»
На малой сцене в зоне культурных проектов артисты и музыканты представят фестивали, которые стали визитной карточкой Подмосковья. Сергей Безруков презентует «Проект: поэт», Юрий Башмет – Международный фестиваль искусств П.И. Чайковского, Игорь Бутман – «Джазовые сезоны», Егор Дружинин – «Город танцует в парках», а Евгений Миронов – новый фестиваль в Зарайске. Состоится розыгрыш наборов народных художественных промыслов. Гостей ждёт мастер-класс от Федоскинской фабрики миниатюрной живописи.
В 55-м павильоне, где работает площадка Дома молодёжи, пройдут два паблик-тока. «Волонтёры Подмосковья» расскажут об акции «Доброе дело», сбор помощи для участников СВО, сотрудничество с новыми регионами.
На Городской ферме ВДНХ пройдёт ярмарка-продажа подмосковных фермерских продуктов. Там же состоится презентация программ Министерства сельского хозяйства Подмосковья.
Завершится День Московской области большим концертом на главной уличной сцене. На ней выступят популярные исполнители Seville, Ваня Дмитриенко с оркестром Губернского драмтеатра, Диана Анкудинова с ансамблем народной музыки «Дмитровские рожечники», а также Niletto с Народным коллективом «Академический хор «Подлипки» им. Б.А. Толочкова».
Читайте также:
Юбилейный посетитель выставки «Россия» выиграл экскурсию на Саяно-Шушенскую ГЭС
На сайте выставки «Россия» открыто голосование за стенд Московской области
Мальчик Матвей стал 500-тысячным посетителем выставки-форума «Россия»
Лора Луганская