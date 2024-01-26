Воробьёв открыл в Подмосковье Год семьи, вручив награды многодетным

Фото: пресс-служба губернатора и правительства МО
Губернатор Московской области Андрей Воробьёв вручил многодетным семьям федеральные и областные награды. Ранее президент объявил 2024-й Годом семьи в России. Церемония в Красногорске была посвящена этому событию.
«Семья во все времена – самое главное для человека. Мы радуемся за наших детей, когда они добиваются результатов. Но во многом успех зависит от тех, кто их воспитывает, дарит любовь, добро, знания, – родителей, учителей. У нас в Московской области – 109 тыс многодетных семей, и их число каждый год увеличивается. Хочу поздравить всех, кто прикладывает огромные силы и любовь к воспитанию детей. Желаю, чтобы все наши семьи были крепкими, в них торжествовали любовь и взаимопонимание», – сказал глава региона.С 2013 года количество семей, в которых воспитывают как минимум три ребёнка, выросло в Подмосковье более чем в 3,5 раза.
Марина и Владимир Чураковы поженились студентами. Много путешествовали, увлекались сплавом на байдарках, горными походами. Сейчас у них уже 11 детей. Супруги активно участвуют в общественной жизни. Владимир с 1994 года в составе отряда «Ровесники» занимается поиском без вести пропавших солдат Великой Отечественной войны. Марина руководит Центром помощи многодетным семьям в Лобне.У семьи Чураковых – более 100 наград и благодарственных писем. Сама Марина в 2016 году была награждена орденом «Материнская слава». Губернатор вручил семье ещё один орден – «Родительская слава».
«Мы в браке 23 года. Когда у меня появились дети, я начала заниматься массажем, затем реабилитацией. Получила диплом двигательного терапевта, сейчас учусь в медицинском колледжа. Конечно, без помощи мужа я бы не справилась. У нас нет рядом бабушек и дедушек, нет нянь, поэтому забота о детях целиком на нас. Помогают и старшие дочери. И Московская область, безусловно, сильно поддерживает. Четыре года назад мы приобрели по субсидии дом и сейчас в нём живем», – рассказала Марина Чуракова.Медали ордена «Родительская слава» удостоены Роман и Юлия Фёдоровы из Ленинского городского округа. Супруги воспитывают шестерых детей и участвуют в различных мероприятиях. Юлия стала обладателем диплома «Вице-мисс» на городском открытом конкурсе «Я мама 2020». А четыре года назад она получила орден «Материнская слава».
Сегодня эту награду Воробьёв вручил Лилии Чудайкиной из Чехова, воспитывающей 10 детей, и Александре Колодеевой из Богородский городского округа, у которой пятеро ребят.
«Мы приучаем детей к дисциплине, спорту, у нас папа – спортсмен. Старший сын занимается плаванием, средний – хоккеем. Прививаем детям любовь к чтению, дома у нас большая библиотека. Мы всегда планировали большую семью. Московская область предоставляет много льгот», – поделилась Александра Колодеева.
«Бесплатный проезд для нас очень много значит. Кроме того, нам дали 11 соток земли в газифицированной деревне, материнский капитал. Однокомнатная квартира досталась почти бесплатно. Я такого объёма помощи не ожидал», – добавил Даниил Колодеев.Благодарность губернатора объявлена двум семьям, в которых мужья сейчас находятся в зоне спецоперации. В одной из них – из городского округа Лотошино – воспитываются четверо детей. Многодетная мама Наталия ждёт возвращения супруга, участвует в благотворительных акциях для военнослужащих на передовой.
«У нас двое мальчиков и две девочки, им 16, 14, 9 лет и два года. Старший сын увлекается футболом, младший – лего. Старшая дочь занимается рисованием, а маленькая любит играть. Супруг сейчас в зоне СВО, связи с ним нет. Вся семья очень переживает за него. Спасибо Московской области – она поддерживает нас многочисленными льготами», – сказала Наталия.
У четы из Дмитровского городского округа – трое детей. Оба супруга сами из многодетных семей и всегда хотели, чтобы у них также было много сыновей и дочерей. Кристина активно участвует в волонтёрском движении, раздаёт малообеспеченным семьям и пожилым людям продукты, подарки. Кроме того, она ежемесячно комплектует и сопровождает помощь в зону СВО для военных и мирных жителей.
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