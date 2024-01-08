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Воробьёв вновь встретился с жителями Климовска

08 января 2024, 23:25
Фото: сайт Кремля

Фото: сайт Кремля

Губернатор Московской области Андрей Воробьёв встретился с жителями Климовска в понедельник, 8 января, вечером вновь встретился с жителями микрорайона для честного и открытого разговора.
«Сейчас одна из наших основных задач, помимо устранения аварии и её последствий, — не терять контакт с жителями, быть на связи», — написал губернатор в своём Телеграм-канале.

Он также поблагодарил жителей подмосковья, что два раза в день они находят время для встречи и обсуждения текущих проблем.


«У нас есть показания приборов в котельной, статистика, но гораздо важнее сухих цифр — наш с вами диалог», — подчеркнул Воробьёв.

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#губернатор
#помощь
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#аварии
#статистика
#подмосковье
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Ювелирный эксперт Ракутина рассказала о трендовых украшениях этой зимы
08 января 2024, 21:49

Фото: РИА Новости/Светлана Шевченко

Трендом этой зимы являются украшения с графичной анималистикой, имитацией цепного плетения и выполненные в готическом стиле. Об этом в беседе с «Газетой.ру» рассказала эксперт по ювелирной моде холдинга SOKOLOV Елена Ракутина.
Она рассказала, что перечисленные виды украшений отлично дополнят как повседневный образ, так и украсят праздничный наряд.

Также собеседница «Газеты.ру» рассказала, что россиянки стали активнее интересоваться шармами. Такие украшения позволяют создавать элегантные образы. При этом, серебряные бусины можно носить по-разному: классическим способом, надев их на серебряный браслет, или же разместив на кожаном шнурке или чокере.

Кроме того, эксперт посоветовала комбинировать разные виды металлов и сочетать между собой несколько браслетов или цепей.

Говоря о кольцах, Ракутина сообщила, что сейчас в моде ношение нескольких украшений на одной руке.

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#украшения
#мода
#стиль
#советы
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Коллега рэпера Sir-J рассказал о последней встречей перед его исчезновением
08 января 2024, 21:36

Фото: iStock/syahrir maulana

Накануне своего исчезновения в Подмосковье рэпер Sir-J (Сергей Булавинцев) успешно выступил на концерте в Калининграде. Об этом в беседе с «Газетой.Ru» рассказал его коллега, участник группы «Семь Западных Ветров» Владимир.
По его словам, группа D.O.B. Community, в составе которой числится рэпер, пробыла в Калининграде три дня. Весь этот период Булавинцев был в отличном настроении. По возвращении домой в подмосковный город Видное, он отписался о том, что наконец-то ложится спать.

После этого в доме исполнителя произошёл пожар, сам рэпер ушёл из дома 30 декабря, уточняет «Газета.Ru». Отмечается, что он сел на электричку с сторону Подмосковья, после чего о его местоположении ничего неизвестно. В настоящее время поисковый отряд «ЛизаАлерт» занимается выяснением нахождения Булавинцева.

Рэпер Sir-J является одним из первых исполнителей песен этого жанра в России. Он начал записывать треки ещё в начале 1990-х.

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#подмосковье
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Психолог Наджафова рассказала, как помочь детям влиться в учёбу после праздников
08 января 2024, 21:19

Фото: iStock/Drazen Zigic

Любому ребёнку необходимо время на адаптацию к учебному процессу после праздников. Об этом в беседе с «Газетой.Ru» рассказала детский психолог и профориентолог онлайн-школы «Синергия» Ангелина Наджафова.
По её словам, родителям следует запланировать какой-то развлекательный досуг на ближайшее время, чтобы ребёнок понимал, что праздники ещё не закончились. Так ему будет проще влиться в учёбу.

Например, можно запланировать поход в кино или игровой центр. Также родители могут организовать досуг для детей вместе с другими родителями.

Также собеседница «Газеты.Ru» предложила мотивировать детей на позитив с помощью приятного сюрприза. Им может стать новая спортивная форма на физкультуры, канцелярские принадлежности и иные вещи, необходимые в школе. Ребёнок будет предвкушать использование этих обновок, что скрасит ему выход на учёбу.

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#школа
#учёба
#праздники
#родители
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Воробьёв обсудил с волонтёрами помощь жителям Климовска
08 января 2024, 21:01

Фото: iStock/Drazen Zigic

Губернатор Московской области Андрей Воробьёв рассказал о встрече с подмосковными волонтёрами, которые окажут помощь в связи с аварией на котельной в Климовске. Об этом глава региона написал в своём Telegram-канале.
Губернатор отметил, что волонтёры Подмосковья всегда оказывают поддержку в сложных ситуациях. Так, они хорошо проявили себя в период коронавируса и, помогая семьям участников СВО.

Воробьёв отметил, что волонтёры совершат обход всех домов Климовска, в которые вернули отопление. В ходе посещения квартир они убедятся, что батареи тёплые, а также составят списки необходимого.

Также волонтёры посетят одиноких пенсионеров и многодетные семьи, которые в настоящее время особенно нуждаются в поддержке. Таких людей в Климовске проживает 1200. Они будут обеспечены продуктами и лекарствами.

Кроме того, волонтёры доставляют в дома обогреватели и тёплые пледы.

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#андрей воробьёв
#отопление
#климовск
#волонтеры
#помощь
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Часть Херсонской области обесточена из-за аварии на электросетях, сообщил Сальдо
Сальдо: из-за аварии на электросетях обесточена часть Херсонской области
08 января 2024, 20:32

Фото: iStock/Dudbrain

Большая часть Херсонской области оказалась обесточена из-за аварии на электросетях. Об этом в своём Telegram-канале сообщил губернатор региона Владимир Сальдо.
По его словам, в настоящее время в области ведутся работы по устранению аварии. В связи с этим возможны перебои с сотовой связью и интернетом.

Сальдо подчеркнул, что сотрудники энергетической компании выясняют, какие масштабы имеет аварийная ситуация, а также принимают необходимые меры для её устранения.

Губернатор добавил, что в настоящее время в домах части потребителей уже восстановлено электроснабжение.

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#херсонская область
#владимир сальдо
#электричество
#аварии
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Начало учёбы в климовских школах после новогодних каникул возобновят позже
08 января 2024, 18:32

Об этом губернатор Московской области Андрей Воробьев договорился на встрече с директорами образовательных учреждений.

В данный момент в микрорайоне полным ходом идут ремонтно-восстановительные работы системы теплоснабжения.

«Завтра лучше сделать паузу. Важно прогреть школы. Если вы нас в этом поддерживаете, то можете в родительских чатах рассказать о сложившейся ситуации»,— сказал Андрей Воробьев.

Также губернатор сообщил, что в детском лагере «Литвиново», возможно, ребятам будет полезно сменить обстановку, пообщаться и провести там 3-4 дня. Лагерь может принять 400 детей.

Учебные заведения Климовска на время перейдут на дистанционную форму обучения. В это число попали \ гимназия им. Подольских курсантов, СОШ № 5 и школа-интернат для детей с ограниченными возможностями здоровья в Южном.

Директор гимназии им. Подольских курсантов Наталья Квашенникова сообщила, что в эти дни они организовали центр помощи.

«Наши учителя активно подключились с 5 января. Наше здание имеет свою котельную, поэтому мы были единственной школой с теплом. Принимали людей на протяжении 4 дней. У нас побывали 600 человек. Мы обеспечивали их обогревателями, а волонтеры помогали развозить. Настроение людей нормальное, все относятся с пониманием к сложившейся ситуации», - отметила Наталья Квашенникова.

Во вторник в Климовске не откроют двери 6 детских садов. Для детей, у которых родители завтра выходят на работу, организовали дежурные группы в подольских садиках. Записаться в них нужно через своего воспитателя.

По словам губернатора, сейчас первоочередные задачи в Климовске заключаются в том, что запустить тепло во все дома. А спустя 2-3 дня — на все социальные объекты. А в будущем предстоит активная работа по модернизации системы ЖКХ.

«Мы сделаем марш-бросок в весенне-летне-осенний период. Выделим средства, чтобы привести в порядок и подвалы, и чердаки. Ситуацию стабилизируем. Потребуется время, силы, но я очень надеюсь, что нас жители поддержат в этой работе», - сказал Андрей Воробьев.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев попросил волонтеров уделить особое внимание жителям Климовска, чьи квартиры остались без отопления. Об этом сообщили в пресс-службе губернатора и правительства Московской области.

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#отопление
#подмосковье
#московская область
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В городе Белоозёрский оперативно восстановлена работа котельной
08 января 2024, 18:31

Фото: iStock/Vlad Yushinov

Утром в котельной города Белоозёрский случилась остановка одного из котлов. Теплоноситель подавался на сниженных параметрах по температуре.

От жителей поступали жалобы на холод в квартирах, на которые администрация городского округа Воскресенск оперативно отреагировала.

«Лично контролирую ситуацию с отоплением в городе. В 7.45 произошла аварийная остановка одного из котлов на котельной №1, в течение нескольких часов теплоноситель подавался по сниженным параметрам температуры. В настоящее время котел запущен, начали прогрев. Мобилизуем ресурсы для мониторинга и устранения возможных утечек на коммуникациях», – рассказал глава округа Алексей Малкин.

В прошедшие выходные также происходила остановка котла. Его работу оперативно восстановили.

«Продолжительное время дом находится без тепла из-за нарушения циркуляции. Коллективные письма отправили в ресурсоснабжающие организации. Здесь требуется капитальный ремонт котельной и всех коммуникаций. Мы просим администрацию перенести сроки ремонта с 2025 года на этот. В противном случае следующую зиму мы не выдержим. Очень надеемся, что на нас обратят внимание и действительно помогут нам», – сказали жители дома №29 по улице Молодёжной.

На данный момент тепло начинает поступать в квартиры жителей. На термометрах температура достигла 19,5 градусов тепла.

Ранее сообщалось, что в гимназии им. Подольских курсантов есть своя котельная, поэтому жители смогли там отдохнуть и отогреться.
Сразу же, как удастся подключить жилые дома, специалисты займутся школами и детскими садами.

Для этого потребуются 2-3 дня. Для школьников уроки пока будут проходить в дистанционном формате. Для детей, родители которых завтра выходят на работу, организованы дежурные группы в других детсадах Подольска. Записаться в них можно обратившись к воспитателям

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#отопление
#московская область
#подмосковье
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Жителям Реутова сделают перерасчёт из-за проблем с отоплением
08 января 2024, 18:31

Фото: iStock/Evgen_Prozhyrko

Жителям Реутова сделают перерасчёт, если при повторных замерах температуры воздуха и батарей в квартире будет выявлено нарушение норматива. Об этом сообщил временно исполняющий обязанности главы городского округа Филипп Науменко.

Отмечается, что от жителей поступило большое количество жалоб на низкую температуру в квартирах. В связи с этим, по указанным адресам прибыли сотрудники управляющих компаний, которые провели замеры и составили акты.

Науменко лично контролирует происходящую в округе ситуацию. Он посетил котельную №4, которая обслуживает 50 домов города. В настоящее время она работает на полной мощности – воду прогревают три котла. Оператор котельной Светлана Наханькова отметила, что сейчас всё работает в штатном режиме.

Глава округа Науменко подчеркнул, что в случае выявления нарушений норматива по «теплу» при повторном замере, жителям гарантирован перерасчёт по коммунальным платежам.

Специалисты ЖКХ и сотрудники Единой диспетчерской службы работают в круглосуточном режиме, поэтому при появлении заявки от жителей, в любое время отвечают на интересующие вопросы, а также оперативно приезжают по адресам обратившихся.

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#подмосковье
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#оплата
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В деревне Кузнецы Павловского Посада восстановили электроснабжение
08 января 2024, 18:31

Фото: Алёна Притула

Сотрудники «Россети Московский регион»‎ вернули электроснабжение жителям деревни Кузнецы Павловского Посада, которое пропало после перегрузки сети.
Согласно сообщению, восстановительные работы начались ночью, сразу после обращений жителей об отключении электричества. Оказалось, что у многих из них дома отапливаются не газом, а именно электроэнергией. В настоящее время всех потребителей уже подключили к резервному источнику электропитания. Таким образом электроснабжение появилось во всех домах населенного пункта.

Тем временем энергетики «Россети Московский регион»‎ приступили к ремонту основной линии. В работе задействовано четыре бригады и семь единиц техники. При этом жителей предупредили, что по окончанию ремонтных работ, все потребители будут переподключены к основной лилии, что может вызвать кратковременные перебои с электричеством.

«В настоящий момент электроснабжение восстановлено по резервной схеме, через дизельные электрогенераторы»‎, — рассказал начальник Орехово-Зуевского района электрических сетей восточного филиала «Россети Московский регион»‎ Алексей Скворцов.

Он пояснил, что такие повреждения электрооборудования требуют сложных работ по восстановлению, которые могут длиться до 24 часов. Таким образом, для недопущения повторных повреждения электрооборудования необходимо соблюдать потребление мощности в объеме, установленном договором на технологическое присоединение.

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Воробьёв сообщил о восстановлении теплоснабжения в нескольких домах Климовска
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