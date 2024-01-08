Воробьёв вновь встретился с жителями Климовска

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«Сейчас одна из наших основных задач, помимо устранения аварии и её последствий, — не терять контакт с жителями, быть на связи», — написал губернатор в своём Телеграм-канале.
Он также поблагодарил жителей подмосковья, что два раза в день они находят время для встречи и обсуждения текущих проблем.
«У нас есть показания приборов в котельной, статистика, но гораздо важнее сухих цифр — наш с вами диалог», — подчеркнул Воробьёв.
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