Воробьёв: Подмосковье отказалось от покупки автобусов малого класса

Фото: пресс-служба губернатора и правительства МО
«Балашиха, Ленинский, Химки, несколько других городских округов требуют усиления по подвижному составу. Наша задача – каждый год закупать более 1 тыс автобусов. В 2023-м приобрели 1,3 тыс, в этом планируем еще 1,1 тыс. Мы перестали покупать автобусы малого класса – жителям они не нравятся. Сейчас поставляем только автобусы среднего и большого классов», – сказал губернатор.10 автобусов «Мострансавто» отправились во вторник на линии Ленинского городского округа. Они будут ходить по маршрутам №№ 367, 29, 355 и 471, на работу которых обращали внимание жители. Люди сообщали о нехватке автобусов, из-за чего не соблюдался график движения.
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