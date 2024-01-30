Воробьёв: Подмосковье отказалось от покупки автобусов малого класса

Подмосковная компания экспортирует корм для животных в Белоруссию на 50 млн рублей. об этом сообщил апресс-служба министерства инвестиций Московской области

При содействии Фонда поддержки внешнеэкономической деятельности Московской области (Фонд поддержки ВЭД МО) компания «Дикей Март» из подмосковного Щелково подписала с белорусским партнером контракт на поставку зоотоваров. Сумма контракта составила 50 млн рублей. Об этом сообщает пресс-служба Министерства инвестиций, промышленности и науки Московской области.

Фонд поддержки ВЭД Подмосковья помог ООО «Дикей Март» с участием в реверсной бизнес-миссии с представителями из Республики Беларусь, которая прошла в октябре прошлого года. Прием делегации состоялся на территории Подмосковья. На встрече производители провели переговоры с потенциальными партнерами.

Благодаря этой встрече компания «Дикей Март» познакомилась с представителями белорусской компании «Фудлогистик» и в дальнейшем смогла заключить с ними контракт на поставку корма для домашних животных на 50 млн рублей.

ООО «Дикей Март» является владельцем собственной торговой марки Frais, а также занимается дистрибьюцией зоотоваров. Компания работает на рынке c 2014 года.

Проведение таких бизнес-миссий — одна из услуг, предоставляемых Фондом поддержки ВЭД Подмосковья начинающим и действующим компаниям-экспортерам. Фонд также помогает предпринимателям стать участниками международных выставок, оказывает помощь в оформлении документации, подборе иностранных контрагентов и многое другое. С полным перечнем можно ознакомиться на сайте.

Услуги предоставляются бесплатно или на условиях софинансирования в рамках национальных проектов «Международная кооперация и экспорт», а также «Малое и среднее предпринимательство», которые инициировал Президент России и курирует первый вице-премьер Андрей Белоусов.