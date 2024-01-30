В Ленинском строительство поликлиники закончат к концу 2024 года

Фото: Константин Семенец
До конца года в ЖК «Пригород Лесное» Ленинского городского округа завершат строительство поликлиники. Об этом сообщила пресс-служба губернатора и правительства Московской области.
Губернатор Московской области Андрей Воробьёв проверил ход работ, которые ведутся за счет инвестора, а также обсудил со строителями планы по вводу других объектов социальной инфраструктуры в жилом комплексе.
Стоит отметить, что новая поликлиника будет обслуживать 45 тысяч человек, из которых 13 тысяч — дети. в настоящий момент объект готов на 62%
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«Мы сегодня на большой строящейся поликлинике на 1 тыс. посещений в сутки, чтобы еще раз убедиться, что к концу года она будет сдана. Запрос на первичное звено огромный. Эта поликлиника будет соответствовать всем современным стандартам. Важно чтобы все специалисты – и узкие, и общей практики, детские врачи были в достаточном количестве. <…> Для врачей, которые покупают здесь квартиры, строительная компания создает специальные условия приобретения, и у нас для них действуют программы поддержки», — поделился Андрей Воробьёв.
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Мира Полтева