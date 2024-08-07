Воробьёв: Подмосковье примет детей из приграничных районов Курской области

Фото: пресс-служба губернатора и правительства МО
Московская область готова принять детей из Курской области, которые вынуждены покинуть дома из-за обострения обстановки в приграничных с Украиной районах.
Об этом заявил губернатор Московской области Андрей Воробьёв.
По словам главы региона, в Подмосковье организовано более 400 мест в пунктах временного размещения. Это детские лагеря «Звонкие голоса» и «Горизонт» в Клину, «Мечта» в Подольске, «Родник» в Пушкине. Подготовлен коечный фонд в медучреждениях.
Сейчас Минздрав Московской области формирует бригаду сопровождающих фельдшеров. Уже сегодня они будут в Курской области.
6 августа Курская область подверглась массированной атаке со стороны Украины. Была предотвращена попытка прорыва госграницы, российские силы ПВО сбили над территорией региона 26 дронов и несколько ракет.
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По словам главы региона, в Подмосковье организовано более 400 мест в пунктах временного размещения. Это детские лагеря «Звонкие голоса» и «Горизонт» в Клину, «Мечта» в Подольске, «Родник» в Пушкине. Подготовлен коечный фонд в медучреждениях.
«В Курской области сейчас непростая ситуация в, и мы, конечно, не можем быть равнодушными. Окажем помощь и позаботимся обо всех, кому это необходимо. У нас есть загородные оздоровительные лагеря, где мы готовы разместить ребят. Обеспечим проживанием в комфортных условиях, пятиразовым питанием. Они смогут находиться в Подмосковье, сколько им будет нужно. Если понадобится, устроим детей в школы или организуем обучение в пунктах временного размещения», – сказал Воробьёв.Он добавил, что власти готовы сами привезти детей из Курской области, для этого выделяют 15 автобусов. Их будут сопровождать медики, сотрудники социальной службы. Задача – позаботиться о каждом.
Сейчас Минздрав Московской области формирует бригаду сопровождающих фельдшеров. Уже сегодня они будут в Курской области.
6 августа Курская область подверглась массированной атаке со стороны Украины. Была предотвращена попытка прорыва госграницы, российские силы ПВО сбили над территорией региона 26 дронов и несколько ракет.
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Лора Луганская