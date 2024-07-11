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Воробьёв поздравил подмосковных лицеистов с Гран-при физической олимпиады

11 июля 2024, 18:23
Фото: телеграм-канал Андрея Воробьёва

Фото: телеграм-канал Андрея Воробьёва

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Губернатор Московской области Андрей Воробьёв поздравил учащихся Физтех-лицея имени П.Л. Капицы, которые в составе сборной России завоевали Гран-при Международной научной физической олимпиады.
«Поздравляю с золотом Андрея Бахвалова, Максима Быстрова и Максима Черноуса! Ребята уже показывали хорошие результаты. Андрей и Максим – победители Всероссийской олимпиады школьников по физике, серебряные медалисты Азиатской олимпиады по физике. Максим Черноус – призёр заключительного этапа ВсОШ по физике. Парни, мы вами гордимся, только вперёд», – написал Воробьёв в своём телеграм-канале.
Фото: телеграм-канал Андрея Воробьёва



Международная научная физическая олимпиада проходила с 3 по 10 июля в Ханты-Мансийске. За призы боролись более 100 старшеклассников из 19 стран. 17 сборных команд приехали на интеллектуальный турнир из дружественных стран СНГ, Азии и Латинской Америки.

Фото: телеграм-канал Андрея Воробьёва
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Подмосковная команда вошла в число победителей конкурса «Это у нас семейное»
11 июля 2024, 18:27

Фото: пресс-служба конкурса «Это у нас семейное»

Итоги конкурса «Это у нас семейное» подвели в мастерской управления «Сенеж» на территории городского округа Солнечногорск, финальные испытания проводились 8 июля. В число 32 команд-победителей вошли представители Московской области, сообщает пресс-служба конкурса.
«Всего в финале победили 32 команды, в составе которых 227 человек. От Подмосковья победителями стала семья Журавлёвых. Все победители получили на 5 млн рублей на улучшение жилищных условий. Эти деньги можно потратить на покупку дома или квартиры, а также на ипотеку», — говорится в сообщении.
Кроме того, все 300 семейных команд, вышедших в финал, получили в награду путешествие по стране.

Финалистов и победителей конкурса поздравили первый заместитель руководителя администрации президента РФ Сергей Кириенко, зампред правительства России Татьяна Голикова, а также уполномоченный при президенте России по правам ребенка, член Наблюдательного совета конкурса Мария Львова-Белова и ректор президентской академии, генеральный директор АНО «Россия – страна возможностей» Алексей Комиссаров.

Отмечается, что конкурс «Это у нас семейное» стал самым массовым проектом платформы «Россия – страна возможностей». Заявки на участие в нём подали более 570 тысяч человек в составе более 102 тысяч семейных команд.

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Первоначальный взнос и 6% годовых: для кого сохранится льготная ипотека в 2024 году
Сельская и семейная ипотека: что это, условия, кто может воспользоваться
11 июля 2024, 17:54

Фото: istockphoto/Nuttawan Jayawan

Сразу для нескольких категорий граждан в России будут изменены программы ипотечного жилья. О том, кто может претендовать на льготы в 2024 году расскажет редакция «Радио 1».

Семейная ипотека: условия, кто может получить


Семейная ипотека продлена до 2030 года. Соответствующее распоряжение отдал президент России Владимир Путин. В рамках программы семьи с детьми до шести лет и семьи, воспитывающие несовершеннолетнего ребенка-инвалида, могут получить кредит под 6% годовых.
Также воспользоваться льготой смогут семьи с двумя несовершеннолетними детьми из малых городов и регионов с низким объемом строительства.


Условия кредитования


Предельная ставка остается прежней и составляет 6%. Первоначальный взнос по кредиту не менее 20%, максимальная сумма кредита — 12 млн руб. для Москвы, Санкт-Петербурга, Московской и Ленинградской областей и 6 млн руб. — для остальных российских регионов.


Куда можно использовать средства


Семейную ипотеку можно использовать для приобретения квартиры в новостройке, а также для покупки или строительства частного дома. Важно, чтобы продавцом было юридическое лицо — застройщик.

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IT-ипотека


Специалисты информационных технологий из аккредитованных компаний также могут претендовать на программу льготного кредитования. Первоначальный взнос составляет 20%, а ставка не превышает 5%. Сумма кредита варьируется в зависимости от региона.

Сельская ипотека


В 2024 году также действует программа сельской ипотеки. Она направлена на улучшение жилищных условий для семей из сельской местности и доступна под 3% годовых для любого россиянина, проживающего или планирующего переехать в населенный пункт, население которого не превышает 30 тысяч человек.

Программа предполагает выполнение ряда требований. Так, россияне должны быть зарегистрированы в приобретенном или построенном доме в течение шести месяцев, а максимальный размер кредита не может превышать 6 млн рублей.


Арктическая ипотека


Молодые семьи, медработники, учителя, работники ОПК или переезжающие в Дальневосточный или Арктический регион россияне смогут получить льготную ипотеку по 2% годовых. Первоначальный взнос должен быть не менее 20%. Максимальная сумма кредита также не превышает 6 млн рублей.


Льготы для участников СВО и жителей Белгорода


Пострадавшие от обстрелов со стороны ВСУ жители Белгородской области смогут претендовать на льготную ипотеку. Для тех, чье жилье оказалось разрушенным смогут приобрести новую жилплощадь в ипотеку под 2%.
Аналогичным правом наделены и участники СВО. Помимо военнослужащих воспользоваться льготной ипотекой смогут также работники федеральных органов власти, социальной сферы, здравоохранения, культуры и спорта. Однако их деятельность должна быть связана с территориями ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областей.

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Против старения: Нутрициолог развеяла миф о вреде шоколада
Нутрициолог Коробейникова: шоколад способствует нормализации обмену веществ
11 июля 2024, 17:49

Фото: сгенерировано в Kandinsky/«Радио 1»

11 июля во всем мире празднуется день шоколада. Принято считать, что шоколад для здоровья вреден, потому что в нем содержится большое количество сахара.
Однако нутрициолог и автор проекта стройности «Легко с Жанной» Жанна Коробейникова в беседе с «Радио 1» заявила, что шоколад не враг, и ему есть место в здоровом рационе человека.
«Важно подружиться с ним. Например, знать, что содержание какао-бобов и какао-порошка именно в горьком шоколаде должно быть более 80%, а в составе не должно быть сахара», — сказала эксперт.

Она уточнила, что в белом шоколаде или любом другом нет пользы, потому что там либо нет какао-бобов совсем, либо они есть в совсем малых количествах. Поэтому единственно полезный шоколад — горький.

По словам нутрициолога, шоколад полезен, потому что в нем есть множество антиоксидантов.

«Он помогает бороться с окислительным стрессом, со старением всех клеток нашего организма, улучшает иммунитет, способствует нормализации обмена веществ, предотвращает развитие сердечно-сосудистых заболеваний. К тому же он богат клетчаткой. Не стоит забывать, что он дарит прекрасное настроение, увеличивает серотонин, который отвечает за ощущение счастья и поднятия либидо. Смело можем называть его антистресс-продуктом, как морепродукты, грецкие орехи и цитрусовые», — объяснила специалист.

По мнению Жанны Коробейниковой, если человек зависим от шоколада, то стоит проверить количество магния в его организме.

Говоря о норме шоколада в день Коробейникова сказала, что все сугубо индивидуально, однако есть один секрет.

«Его стоит есть в качестве десерта в первой половине дня после основного приема пищи, чтобы сгладить уровень глюкозы в крови и инсулиновую реакцию на него. 2-3 дольки шоколада в день с утра после завтрака вреда не принесут точно. Можно добавлять в десерты, в кашу, в выпечку», — заключила эксперт.

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#сахар
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Обновлённый в Серебряных Прудах сквер «Яблоневый сад» разделили на две части
11 июля 2024, 17:44

Фото: пресс-служба Минблаго МО

Открытый для посещения после обновления сквер «Яблоневый сад» по просьбам жителей разбили на две части. Об этом сообщил глава городского округа Серебряные Пруды Олег Павлихин.
«В одной части обустроили тихую зону отдыха с теневыми навесами, а в другой – активную зону с площадками для игры в волейбол, футбол и баскетбол. Установили столы для тенниса», – привёл Павлихин в своём телеграм-канале слова министра благоустройства региона Михаила Хайкина.
В сквере провели санитарную очистку сада, высадили более 100 плодовых деревьев и кустарников. На территории создали детскую, спортивную и смотровую площадку, обновили качели, отреставрировали фонтан.

Отмечается, что благоустройство проходило по программе «Формирование комфортной городской среды» в рамках нацпроекта «Жильё и городская среда».

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#московская область
#скверы
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В Бурятии боец СВО стал донором почки для больного ребенка
11 июля 2024, 17:33

Фото: istockphoto / Gumpanat

В Бурятии боец СВО подарил почку больному сыну, сообщили в пресс-служба республиканской больницы имени Н.А. Семашко.
Участник специальной военной операции из Бурятии подарил своему сыну один из органов, когда вернулся на малую родину.

«28-летний Александр из республики был вынужден проходить процедуру диализа три раза в неделю. Патологию почек у него обнаружили в 19 лет. К 2017 году обе почки почти полностью утратили свои функции. Почку Александру подарил его отец, который вернулся из зоны боевых действий. После успешно проведённой операции Александр уже вернулся домой», — говорится в сообщении.

Ранее другой участник СВО записал предсмертное видеообращение к своему сыну. «Ты настоящий мужчина. Я с тобой», — сказал солдат на видео и выразил уверенность, что всё будет хорошо.

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В ГД внесли закон о депортации отсидевших мигрантов
11 июля 2024, 17:19

Фото: istockphoto / FedotovAnatoly

Вице-спикер Государственной думы от партии «Новые люди» Владислав Даванков внес в Госдуму законопроект об обязательной депортации отсидевших мигрантов, сообщила BAZA.
В пояснительной записке сообщается, что, согласно данным Генеральной прокуратуры, в прошлом году преступность среди мигрантов выросла на 75%. Кроме того, на 21% увеличилось количество тяжких и особо тяжких преступлений, совершённых мигрантами.

В качестве примера приводится случай задержания в июле текущего года троих иностранных граждан по подозрению в изнасиловании сотрудницы телеканала «Матч ТВ».

«Законопроект предлагает обязательную депортацию иностранных граждан после отбытия ими уголовного наказания в России. Для этого будет приниматься решение о нежелательности их пребывания на территории Российской Федерации», — сообщили в издании.

Ранее появилась информация о возможном запрете на въезд в Россию для семей нетрудоустроенных мигрантов. Детей мигрантов планируют принимать в школы только после базового экзамена по русскому языку. Также планируется ввести единую систему «управляемого найма» для привлечения иностранных работников.

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Жителей и гостей Подмосковья пригласили на «Чистые игры» в Балашиху
11 июля 2024, 17:18

Фото: iStock / monticelllo

В Горенском лесопарке городского округа Балашиха 13 июля состоится экологическое мероприятие «Чистые игры». Об этом сообщили в пресс-службе Министерства по содержанию территорий и государственному жилищному надзору Московской области.
«Это соревнования по сбору отходов в игровой форме для обучения бережному отношению к окружающей среде и приобщению к раздельному сбору отходов. Участники приведут в порядок территорию лесопарка. Региональный оператор ногинского кластера проведёт познавательный экологический интерактив. Команды будут состязаться в раздельном сборе отходов и получать за это баллы», – говорится в сообщении.
В завершении акции отходов вывезут в комплекс по переработке ТКО. Там сырьё досортируют и передадут переработчикам.

В министерстве напомнили, что Горенский лесопарк расположен рядом с Храмом Игоревской иконы Божией Матери. Игры будут проводить с 11 до 15 часов.

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Сертификаты на соципотеку получили ещё 33 подмосковных учителя
11 июля 2024, 16:52

Фото: пресс-служба Минобразования МО

Ещё 33 учителя из Подмосковья получили сертификаты на социальную ипотеку, вручение провёл в Доме правительства региона министр образования Московской области Артём Охрименко, сообщает пресс-служба ведомства.
«Программа «Социальная ипотека» для педагогических работников была введена по инициативе губернатора в 2016 году. У нас в регионе собственное жилье по субсидии уже получили более 600 человек, а в этом году сертификаты на социальную ипотеку мы вручаем еще 73 учителям», — рассказал Артём Охрименко.
По условиям социальной ипотеки, сама стоимость квартиры оплачивается из бюджета области, а владелец квартиры платит только проценты по кредиту. Подробная информация об условиях участия в программе размещена на официальном сайте регионального Минобразования.

В министерстве также отметили, что для подмосковных педагогов предусмотрены и другие меры поддержки, в том числе выплата компенсации за аренду жилья, надбавка за классное руководство, пособие для молодых специалистов и пр.

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#льготы
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СК просит перевести генерала Попова из СИЗО под домашний арест
11 июля 2024, 16:48

Фото: РИА Новости/Рамиль Ситдиков

Следствие вновь запросило перевод обвиняемого в мошенничестве бывшего командующего 58-й армией ВС РФ генерал-майора Ивана Попова. Об этом пишет ТАСС.
По словам адвоката генерала Сергея Буйновского, заседание назначено на 15 июля этого года. Иные подробности по данному аспекту дела не уточняются.

Ранее Попов попросил СК России возбудить уголовное дело в отношении адвоката Дмитрия Аграновского из-за его комментариев по делу.

Напомним, Попову инкриминируют мошенничество. По версии следователей, он причастен к хищению в прошлом году более 1 700 тонн изделий металлопроката на сумму свыше 130 миллионов рублей.

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