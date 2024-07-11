Воробьёв поздравил подмосковных лицеистов с Гран-при физической олимпиады

Фото: телеграм-канал Андрея Воробьёва
Губернатор Московской области Андрей Воробьёв поздравил учащихся Физтех-лицея имени П.Л. Капицы, которые в составе сборной России завоевали Гран-при Международной научной физической олимпиады.
«Поздравляю с золотом Андрея Бахвалова, Максима Быстрова и Максима Черноуса! Ребята уже показывали хорошие результаты. Андрей и Максим – победители Всероссийской олимпиады школьников по физике, серебряные медалисты Азиатской олимпиады по физике. Максим Черноус – призёр заключительного этапа ВсОШ по физике. Парни, мы вами гордимся, только вперёд», – написал Воробьёв в своём телеграм-канале.Фото: телеграм-канал Андрея Воробьёва
Международная научная физическая олимпиада проходила с 3 по 10 июля в Ханты-Мансийске. За призы боролись более 100 старшеклассников из 19 стран. 17 сборных команд приехали на интеллектуальный турнир из дружественных стран СНГ, Азии и Латинской Америки.
Фото: телеграм-канал Андрея Воробьёва
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