Губернатор Воробьёв поздравил подмосковных мультистобалльников ЕГЭ

Фото: пресс-служба правительства МО/Антон Чернов
Встречу с тремя подмосковными выпускниками, набравшими по 300 баллов по результатам ЕГЭ, а также с их родителями провёл губернатор Московской области Андрей Воробьёв, сообщает пресс-служба правительства региона. Во встрече приняли участие бойцы СВО, участвующие в президентской программе «Время героев».
«Хочу сказать, что вы большие молодцы! Я решил вас познакомить с нашими героями, которые давно живут в Подмосковье и достойно служат (…) Вы, те, кто сдает ЕГЭ на высокий балл, и олимпиадники, которых мы поздравляли в минувшее воскресенье, во многом являетесь мерилом качества подмосковного образования», — сказал Андрей Воробьёв.Рекордное количество баллов на ЕГЭ в этом году набрали Александр Ляшенко из Щёлковской гимназии №6, Артём Дмитриев из Можайской школы №1 и Александр Ноздрачев из гимназии №4 города Лыткарино. На встрече они рассказали о своих планах на будущее.
Александр Ноздрачев планирует продолжить образование в Физтех-школе биологической и медицинской физики МФТИ, его цель — заниматься наукой в области генной инженерии. Артём Дмитриев выбирает между МФТИ и МГТУ им. Баумана. А Александр Ляшенко собирается получить в МФТИ специальность программиста.
Всего в Московской области в этом году около 34 тысяч выпускников. Стобалльниками стали 711 человек, по два ЕГЭ, сданных на 100 баллов, у 62 выпускников. Школьникам, набравшим по 100 баллов по двум и более предметам, положена выплата в размере 100 тысяч рублей. Педагогам, подготовившим двух и более стобалльников, выплачивают по 150 тысяч рублей.
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