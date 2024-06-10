Подмосковные школьники стали медалистами Азиатской физической олимпиады

Более 700 Добро.Центров, занимающихся поддержкой и развитием социальных и граждански инициатив, насчитывается в России на сегодняшний день, двенадцать из них находятся в Московской области. В настоящее время ведётся работа по цифровизации услуг этих организаций, сообщает пресс-служба Ассоциации волонтёрских центров.