Подмосковные школьники стали медалистами Азиатской физической олимпиады

Фото: пресс-служба Минобразования МО
Шесть школьников Физтех-лицея им. Капицы в Долгопрудном стали медалистами Азиатской физической олимпиады, которая в этом году проходила в Малайзии. Об этом рассказали в пресс-службе Министерства образования Московской области.
«Награды получили все учащиеся региона, принимавшие участие в олимпиаде. Золотые медали завоевали Егор Потапов, Александр Анисимов, Даниил Гаврилов и Иван Лихоконь. А Андрей Бахвалов и Максим Быстров взяли серебро. К олимпиаде школьники готовились на учебно-тренировочных сборах, которые прошли на базе МФТИ», – говорится в сообщении.Ещё одно золото и одно серебро принесли команде московские школьники. Всего на счету сборной России – пять золотых и три серебряных награды.
Ребят с триумфом на олимпиаде поздравил губернатор Московской области Андрей Воробьёв.
В ведомстве пояснили, что в олимпиаде участвовали 28 команд из 27 стран.
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