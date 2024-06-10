Top.Mail.Ru
Радио1
Главная / Новости / Общество/ Подмосковные школьники стали медалистами Азиатской физической олимпиады

Подмосковные школьники стали медалистами Азиатской физической олимпиады

10 июня 2024, 15:23
Фото: пресс-служба Минобразования МО

Фото: пресс-служба Минобразования МО

Оригинал
Шесть школьников Физтех-лицея им. Капицы в Долгопрудном стали медалистами Азиатской физической олимпиады, которая в этом году проходила в Малайзии. Об этом рассказали в пресс-службе Министерства образования Московской области.
«Награды получили все учащиеся региона, принимавшие участие в олимпиаде. Золотые медали завоевали Егор Потапов, Александр Анисимов, Даниил Гаврилов и Иван Лихоконь. А Андрей Бахвалов и Максим Быстров взяли серебро. К олимпиаде школьники готовились на учебно-тренировочных сборах, которые прошли на базе МФТИ», – говорится в сообщении.
Ещё одно золото и одно серебро принесли команде московские школьники. Всего на счету сборной России – пять золотых и три серебряных награды.



Ребят с триумфом на олимпиаде поздравил губернатор Московской области Андрей Воробьёв.

В ведомстве пояснили, что в олимпиаде участвовали 28 команд из 27 стран.

Читайте также:

Подмосковные школьники стали участниками проекта «Умные каникулы»

В Подмосковье стартует приемная кампания проекта «Профессионалитет»

Подмосковные школьники провели «Каникулы со Знанием» на ВДНХ
#школьники
#олимпиада
#физтех
#лицей
#медали
#награды
#московская область
#подмосковье
#минобразования мо
В Московской области в этом году по нацпроекту отремонтируют 219 дорог
10 июня 2024, 16:09

Фото: пресс-служба Минтранса МО

В Подмосковье в этом году благодаря нацпроекту «Безопасные качественные дороги» приведут к нормативу 219 региональных дорог. Их суммарная протяжённость превысит 600 км, заявил председатель Мособлдумы Игорь Брынцалов.
По его словам, ремонт покрытия будет проведён как в черте населённых пунктов, так и на подъездах к ним. На эти цели предусмотрено более 1,1 млрд рублей, в том числе из федерального бюджета.
«Более 220 км будет отремонтировано в деревнях и сёлах, порядка 90 км – на высокоинтенсивных трассах региона. Это Волоколамское, Пятницкое, Можайское, Каширское, Осташковское и другие шоссе», – уточнил спикер регионального парламента.
Брынцалов напомнил, что в рамках нацпроекта за пять лет – с 2019 по 2023 годы – отремонтировали региональные дороги общей протяжённостью более 5,3 тыс. км.

Читайте также:

В Дубне построят новые дороги для многодетных семей в поселке Юркино

Воробьёв обсудил с жителями посёлка Селятино строительство дороги до агрохаба

Назван срок завершения строительства дороги к новой детской больнице в Красногорске
#дороги
#ремонт дорог
#безопасные и качественные автомобильные дороги
#нацпроекты
#подмосковье
#московская область
#мособлдума
#игорь брынцалов
Следите за нашими новостями
в удобном формате
В Истре капитально отремонтируют мост через реку Молодильню
10 июня 2024, 16:09

Фото: пресс-служба МТДИ МО

Мост через реку Молодильню у деревни Мансурово городского округа Истра капитально отремонтируют, работы начнутся этим летом, сообщает пресс-служба министерства транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области.
Мост, построенный в 1970 году и реконструированный в 1999, сейчас находится в предаварийном состоянии.

«Проведённое обследование выявило смещение балок пролётного строения, разрушение бетона, оголение арматуры, трещины на ригелях. По итогам проверки движение по мосту было перекрыто, чтобы не допустить обрушения конструкции», — рассказал глава регионального Минтранса Алексей Гержик.
Он добавил, что к работам по капитальному ремонту моста планируется приступить в середине лета, а завершить ремонт — в феврале будущего года.

В рамках ремонта будет отремонтировано пролётное строение моста, усилены плиты и установлены новые ограждения.

Мост через Молодильню обеспечивает проезд к Новорижскому шоссе примерно для тысячи жителей. Сейчас движение организовано в объезд — через деревню Алексеевка.

Читайте также:

На трёх шоссе Подмосковья оптимизировали работу светофоров

В Подмосковья участились ДТП с участием велосипедистов

В семи округах Подмосковья привели в порядок дорожные объекты
#мост
#капитальный ремонт
#капремонт
#минтранс мо
#алексей гержик
#истра
Следите за нашими новостями
в удобном формате
Россияне назвали неподходящие на собеседовании вопросы
Опрос: Россияне считают странными вопросы о знаках зодиака
10 июня 2024, 16:02

Фото: iStock/gpointstudio

Опрос сервисов «Работа.ру» и «СберПодбор» показал, что россияне считают неуместными вопросы на собеседовании при трудоустройстве о знаках зодиака, а также о том, зачем нужна работа.
Так ответили 58 и 56% респондентов соответственно.

«48% россиян выделили вопросы о семейном положении и наличии детей, а 41% отметили комментарии о внешнем виде. Столько же (41%) проголосовали за вопросы типа «Почему мы должны взять именно вас?», «Почему вы хотите работать в нашей компании?», — приводит RT результаты исследования.

Отмечается, что в исследовании поучаствовали более 3,5 тыс. респондентов.

Ранее другой опрос «Работа.ру» и СберПодбор показал, что россиян больше всего в руководстве на работе раздражают такие черты, как высокомерие и лживость.

Читайте также:

Россиянам раскрыли правильное использование кондиционера

Стало известно, сколько в России граждан с цифровой зависимостью

Россияне назвали черты, раздражающие в начальстве
#работа
#опрос
#компании
#собеседование
Следите за нашими новостями
в удобном формате
Услуги Добро.Центров в России переводят в цифру
10 июня 2024, 15:56

Фото: iStock/BlackSalmon

Более 700 Добро.Центров, занимающихся поддержкой и развитием социальных и граждански инициатив, насчитывается в России на сегодняшний день, двенадцать из них находятся в Московской области. В настоящее время ведётся работа по цифровизации услуг этих организаций, сообщает пресс-служба Ассоциации волонтёрских центров.
«Воспользоваться любым из предлагаемых видов помощи теперь можно в два клика: достаточно зайти на платформу ДОБРО.РФ и во вкладке «Мои сервисы» выбрать услугу ближайшего к вам Добро.Центра», — говорится в сообщении.
Добро.Центры могут оказать помощь с предоставлением помещения, с подбором экспертов, с социальным волонтерством, мотивацией жителей и пр.

Ранее сообщалось, что в Московской области запустили портал, посвящённый организации свадьбы в регионе. Он содержит перечень самых популярных мест для выездных регистраций, а также рекомендации о том, как организовать бракосочетание.

Читайте также:

В российских городах пройдут акции «Огненные картины войны» и «Свеча Памяти»

Общественники собрали на берегах Бисерова озера 30 кубометров мусора

Альпинисты в костюмах супергероев поздравили пациентов онкодиспансера с праздником
#волонтеры
#мы рядом
#россия
#цифровизация
#московская область
Следите за нашими новостями
в удобном формате
Названы способы сэкономить на полисе ОСАГО
Финансисты рекомендовали оформлять полис заблаговременно
10 июня 2024, 15:43

Фото: iStock/megaflopp

В Центре финансовой экспертизы Роскачества рассказали о способах сэкономить на полисе ОСАГО, к которым отнесли его заблаговременное оформление.
«Если оформлять новый страховой полис заблаговременно, за месяц-полтора до окончания срока действия старого полиса, то есть вероятность получить скидку от страховой компании, ведь любая страховая компания заинтересована в дальнейшем сотрудничестве с уже действующим клиентом», — отметили в беседе с RT специалисты.

Также можно потратить меньше средств на оформления за счёт регистрации в регионах, а также сезонности.

До этого стало известно, что правительство поддержало законопроект о штрафах до 5 тыс. руб. за опасное вождение.

«Дорожные агрессоры долго и безнаказанно беспредельничали на трассах. «Шашки», внезапные перестроения, резкое торможение без повода, прочие «педагогические» приёмы. Хватит. За опасное вождение – реальная ответственность. Законопроект разработан, официально поддержан правительством и вносится в Госдуму», – приводит АГН «Москва» сообщение председателя комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Ярослава Нилова.

Ранее сообщалось, что подмосковные льготники получили более 1 млн рублей на компенсацию стоимости полиса ОСАГО.

Читайте также:

Мошенники придумали новую схему обмана с помощью полиса ОМС

Фонд ОМС предупредил о новом виде телефонного мошенничества с полисами

В подмосковном бюджете заложено 3 млн рублей на компенсацию полиса ОСАГО льготникам
#льготники
#мошенники
#омс
#осаго
#компании
#полис
Следите за нашими новостями
в удобном формате
В Подмосковье для школьников работают 900 летних детских лагерей
10 июня 2024, 15:39

Фото: пресс-служба министерства образования Московской области

Более 900 летних лагерей открылись на базе школ в Подмосковье. Об этом сообщила пресс-служба министерства образования Московской области.
На первой смене в лагерях отдохнут свыше 64 тысячи детей региона.

«Лагеря на базе школ будут работать у нас в Подмосковье все лето — в три смены. За это время школы примут свыше 72 тысяч ребят. Такой формат летнего отдыха очень востребован у нас в регионе — школьники проводят время интересно и с пользой, а родители точно знают, что их дети находятся под присмотром», — отметил первый зампред правительства Московской области Илья Бронштейн.

Для более интересного время провождения детей в лагерях тематические смены: спортивные, патриотические, посвященные Году семьи, а также Движению первых и Орлятам России.

Читайте также:

В Подмосковья стали известны сроки приемной кампании в колледжи и техникумы

Подмосковные школьники стали участниками проекта «Умные каникулы»

В Подмосковье колледжи переходят на углубленную программу подготовки
#подмосковье
#дети
#школы
#лето
#лагеря
#минобразования мо
#илья бронштейн
Следите за нашими новостями
в удобном формате
В Мытищах открылись дневные летние лагеря
10 июня 2024, 15:10

Фото: iStock/shironosov

Летние лагеря с дневным пребыванием детей открылись на базе 16 учебных заведений городского округа Мытищи, за лето в них отдохнут более двух тысяч ребят, сообщает пресс-служба администрации муниципалитета.
«В дневных лагерях проведут две смены. Первая продлится с 10 июня до 9 июля, на неё записаны 1835 детей. Вторая смена будет проходить с 15 июня по 12 августа, её участниками станут 218 ребят», — отмечается в сообщении.
В лагерях будут проводиться различные краткосрочные программы, в рамках которых для детей запланированы квест-игры, экскурсии по культурным и историческим местам Мытищ, соревнования, мастер-классы, эстафеты, викторины и встречи с интересными людьми. Кроме того, для ребят открываются проектные мастерские, кружки и клубы по интересам.

Читайте также:

В ЖК «Мытищи-Сити» построят два жилых корпуса

В Мытищах экологический рейд помог предотвратить сброс 70 кубометров мусора

20 точек сезонной торговли появятся в Мытищах
#мытищи
#дети
#отдых
#детский отдых
Следите за нашими новостями
в удобном формате
В Подмосковье запустили свадебный портал
10 июня 2024, 14:37

Фото: пресс-служба Минсоцразвития МО

Портал «Свадьба в Подмосковье», рассчитанный на тех, кто хочет заключить союз или отметить бракосочетание на территории Московской области, запустили в регионе, сообщает пресс-служба подмосковного министерства социального развития.
«Портал объединил в себе массу полезной информации. Там размещена информация о более чем шестидесяти разнообразных площадках для заключения брака, рассказывается о возможности организовать выездную регистрацию, в том числе в парках, и о многом другом», — сказала первый зампред правительства Московской области Людмила Болатаева.
Она добавила, что выездные регистрации становятся всё более популярными у подмосковных молодожёнов. Сейчас для этого достаточно определиться с местом и подать заявление на выбранную дату.

В министерстве отметили, что на портале собраны данные про наиболее популярные площадки для свадеб, в их числе музей-заповедник «Архангельское», парки, а также парк-отели, дома культуры и различные необычные локации.

Читайте также:

Жители Подмосковья теперь могут удалённо заказать книги в библиотеках

В Московской области упростили получение выплаты на питание беременным

В Подмосковье теперь можно арендовать помещение в учреждении культуры онлайн
#свадьба
#брак
#минсоцразвития мо
#московская область
#подмосковье
#цифровизация
Следите за нашими новостями
в удобном формате
В Подмосковья стали известны сроки приемной кампании в колледжи и техникумы
10 июня 2024, 14:27

Фото: пресс-служба министерства образования Московской области

Абитуриентам Подмосковья рассказали о сроках приемной кампании в колледжи и техникумы. Об этом сообщила пресс-служба министерства образования Московской области.
В Московской области прием документов для поступления стартует 20 июня 2024 года в колледжах и техникумах, а также кластерах федерального проекта «Профессионалитет».

«В этом году для будущих студентов предусмотрено почти 19 тысяч бюджетных мест, 9 тысяч из которых выделено под программы «Профессионалитета».<…> С 1 сентября 2024 года федеральный проект «Профессионалитет» будет реализовываться на базе 36 колледжей и 2 ВУЗов по 10 ведущим отраслям экономики», — подчеркнули в пресс-службе.

Стоит отметить, что программы обучения «Профессионалитет» для студентов разрабатываются совместно с работодателями.

Читайте также:

Подмосковные школьники стали участниками проекта «Умные каникулы»

В Подмосковье стартует приемная кампания проекта «Профессионалитет»

ЕГЭ по иностранным языкам и информатике сдают 15 тыс. школьников Подмосковья
#проект
#приём
#студенты
#абитуриент
#минобразования мо
Следите за нашими новостями
в удобном формате
Достижения.рф