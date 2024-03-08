Воробьёв поздравил с 8 Марта жену и двух дочерей участника СВО

Фото: пресс-служба губернатора и правительства Московской области
Губернатор Подмосковья Андрей Воробьёв поздравил с Международным женским днём супругу и двух дочерей Героя России, участника СВО. Об этом «Радио 1» сообщили в пресс-службе губернатора и правительства Московской области.
Их муж и отец – командир мотострелкового подразделения, который служит в зоне СВО с первого дня начала конфликта. Старшая дочь военного учится в РУДН, а младшая – школьница, занимается волейболом.
Фото: пресс-служба губернатора и правительства Московской области
Семья очень гордится своим мужем и отцом, который не раз спасал бойцов на поле боя, рискуя своей жизнью. Он был трижды контужен, но не допускает мысли о том, чтобы покинуть службу.
Супруга Героя России рассказала Воробьёву, что в свободное время занимается волонтёрством. Она вместе с другими жёнами и матерями бойцов СВО изготавливает маскировочные сети, окопные свечи, вяжет тёплые вещи, которые потом отправляются на передовую.
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«Я хотел лично поздравить вас, сказать слова поддержки, благодарности семье Героя. И заодно выслушать, какие вопросы, может быть, у вас есть, какое мы можем уделить внимание. Ваш супруг и отец сейчас на передовой, выполняет поставленные командованием боевые задачи. Но мыслями и сердцем он, конечно, всегда с вами и беспокоится о том, все ли у вас в порядке. Хочу, чтобы вы знали – и в праздники, и в будни мы рядом с семьями наших бойцов. Готовы помочь, если есть какие-то просьбы, проблемы и тревоги», – сказал Воробьёв.
Семья очень гордится своим мужем и отцом, который не раз спасал бойцов на поле боя, рискуя своей жизнью. Он был трижды контужен, но не допускает мысли о том, чтобы покинуть службу.
Супруга Героя России рассказала Воробьёву, что в свободное время занимается волонтёрством. Она вместе с другими жёнами и матерями бойцов СВО изготавливает маскировочные сети, окопные свечи, вяжет тёплые вещи, которые потом отправляются на передовую.
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Анастасия Чинкова