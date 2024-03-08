Путин поздравил россиянок с 8 марта

Фото: РИА Новости/ Михаил Метцель
Президент России Владимир Путин поздравил жительниц страны с Международным женским днем, передает РИА Новости.
«Дорогие женщины, сердечно поздравляю вас с Международным женским днем. Мы ждем его с радостью и волнением. Заранее готовимся к этому замечательному весеннему празднику. И сегодня в каждом доме, в каждой семье звучат самые нежные, теплые пожелания нашим мамам, женам, дочерям, бабушкам, подругам», — сказал российский лидер в ходе видеопоздравления.
Глава государства пожелал россиянкам взаимопонимания, успехов и счастливых мгновений. Он отметил женский талант справляться с большим количеством хлопот и проблем, оставаясь при этом «обворожительными и притягательными».
«Вами невозможно не восхищаться», — заключил президент.
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