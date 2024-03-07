Подмосковные спасатели креативно поздравили женщин с 8 Марта

Фото: пресс-служба Мособлпожспаса
Поздравление и необычную «живую» открытку приготовили работники Мособлпожспаса к Международному женскому дню, сообщает пресс-служба ведомства.
«Работники противопожарно-спасательной службы сделали праздничную открытку из средств тушения огня. Они развернули пожарный рукав и сложили из него надпись «С 8 Марта». Получившуюся композицию украсили сами спасатели с ведром, полным цветов», — говорится в сообщении.Спасатели также передали женщинами самые тёплые слова в преддверии праздника, пожелали им счастья, здоровья, любви и уюта в доме.
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