К уборке снега на улицах Лобни привлечены более 280 дворников и 85 машин

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С улиц подмосковного города Лобня вывезли порядка 600 кубометров снега, об этом рассказала временно исполняющая полномочия главы городского округа Лобня Анна Кротова, её цитирует «360».
«Дорожники с ночи чистят и просыпают противогололедным материалом улицы. Все службы вывели на улицы и во дворы 85 единиц техники, усилимся самосвалами для вывоза снега. В помощь машинам — 289 человек: дворники и мобильные бригады», — прокомментировала ситуацию Кротова.
По её словам, последствия снегопада устраняют 85 единиц снегоуборочной техники.
Напомним, в ночь на 15 февраля Московскую область накрыл мощный снегопад. На улицы столичного региона уже выпало более трети от месячной нормы снега.
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