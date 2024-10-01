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Воробьёв: Участниками проекта «Активное долголетие» стали 355 тысяч человек

01 октября 2024, 11:21
Фото: ТГ-канал Андрея Воробьёва

Фото: ТГ-канал Андрея Воробьёва

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Подмосковному проекту «Активное долголетие», предлагающему различные активности людям старшего поколения, исполнилось пять лет, за это время к движению присоединились 355 тысяч человек. Об этом сообщил губернатор Московской области Андрей Воробьёв.
«Для наших пенсионеров мы постарались создать интересную программу, в которую вошла 31 активность. Самые популярные — физкультура, скандинавская ходьба, творчество, пение, танцы, бассейн и дыхательная гимнастика», — написал Андрей Воробьёв в своём Telegram-канале.
Глава региона также напомнил, что в рамках проекта «Активное долголетие» проводятся экскурсии по 75 маршрутам и 120 объектам культуры, в числе которых Ново-Иерусалимский монастырь, Троице-Сергиева лавра и главный храм ВС России в парке «Патриот».



В настоящее время в Московской области действует 67 клубов «Активное долголетие». Для вступления в клуб не нужно писать заявление: приглашение проактивно присылается в личный кабинет жителя области на региональном портале госуслуг.

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#андрей воробьёв
#активное долголетие
#пенсионеры
#московская область
#подмосковье
Нелегальных перевозчиков мусора в Одинцове оштрафовали на 2 млн рублей
01 октября 2024, 11:54

Фото: пресс-служба Минтера МО

Около двух миллионов рублей составила общая сумма штрафов, выписанных за нелегальную перевозку строительных отходов в Одинцовском городском округе в минувшем сентябре по данным с дорожных камер, сообщает пресс-служба министерства по содержанию территорий и государственному жилищному надзору Московской области.
«На территории Одинцовского округа в сентябре с помощью дорожных комплексов фотовидеофиксации был замечен 71 нелегальный перевозчик. Сумма штрафов составила порядка 2 миллионов рублей», — говорится в сообщении.
Больше всего нарушителей камеры зафиксировали на Можайском шоссе, на участке трассы М-7 ««Железнодорожный — Новый Милет — Торбеево» и на участке трассы М-1 «Полевая — Можайское шоссе».

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#одинцовский городской округ
#мусор
#строительный мусор
#штрафы
#минчистоты
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Капремонт двух зданий гимназии в Дзержинском завершат до конца года
01 октября 2024, 11:36

Фото: пресс-служба Минстройкомплекса МО

Капитальный ремонт ведётся в двух зданиях гимназии №4 в подмосковном Дзержинском, закончить работы планируется до конца текущего года, сообщает пресс-служба министерства строительного комплекса Московской области.
«В настоящее время в первом здании ведутся фасадные работы. Во втором здании продолжается демонтаж, а также монтируется подпорная стена», — говорится в сообщении.
Согласно проекту, в обоих зданиях обновят фасады, крыши и все инженерные системы, установят новое сантехническое оборудование и благоустроят прилегающую территорию.

Кроме того, оба здания обеспечат новой мебелью и современной техникой.

Отмечается, что площадь одного здания составляет около тысячи квадратных метров, площадь второго — более 1,8 тыс. квадратных метров.

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#капитальный ремонт
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#министерство строительного комплекса мо
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#капремонт
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30 сентября в Клину начался отопительный сезон
01 октября 2024, 11:21

Фото: istockphoto / PIKSEL

Глава городского округа Клин Алёна Сокольская подписала постановление о начале отопительного сезона 30 сентября. Пусконаладочные работы начались ещё на прошлой неделе, и все системы теплоснабжения были тщательно проверены, сообщает пресс-служба администрации г. о Клин.
Проведены противоаварийные тренировки и испытания на герметичность и эффективность работы систем. С сегодняшнего дня начинается поэтапное заполнение отопительных систем, что позволит в ближайшее время обеспечить теплом все объекты городской инфраструктуры.

В первую очередь тепло будет подано на социально значимые учреждения: школы, детские сады, медицинские учреждения и объекты с круглосуточным пребыванием граждан. Параллельно с запуском отопления коммунальные службы округа будут внимательно следить за состоянием систем для своевременного выявления и устранения возможных неисправностей.

«Пуск отопления — очень важная и чувствительная для наших жителей тема. По прогнозу, который мы видим на ближайшую неделю прогнозируют плюсовые температуры. Поэтому мы рассчитываем на плавное бесшовное начало отопительного сезона без задержек. Чтобы наши жители не почувствовали дискомфорта», — сообщила Глава городского округа Клин Сокольская.

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#клин
#тепло
#коммунальные службы
#отопление
#котельная
#социальная инфраструктура
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Камеры на трассе М-7 «Волга» в Балашихе начнут фиксировать проезд по выделенке
01 октября 2024, 11:03

Фото: пресс-служба МТДИ МО

Нарушение правил проезда по полосе, выделенной для общественного транспорта, начнут фиксировать комплексы фотовидеофиксации на участке трассы М-7 «Волга» в Балашихе с первых чисел октября, сообщает пресс-служба министерства транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области.
«Проезд по выделенной полосе на этом участке запрещён для личного транспорта и такси. Штраф за нарушение составляет полторы тысячи рублей», — отмечается в сообщении.
В министерстве напомнили, что полоса для общественного транспорта была организована на трассе М-7 «Волга» по направлению к Москве в конце 2023 года. Главная задача нововведения состояла в упрощении проезда автобусов в час пик. Отмечается, что каждый день по трассе М-7 курсируют машины 40 автобусных маршрутов.

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#видеонаблюдение
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В Подмосковье сделали удобнее услугу по получению статуса многодетной семьи
01 октября 2024, 10:48

Фото: iStock/evgenyatamanenko

Онлайн-услугу по присвоению статуса многодетной семьи на госпортале Московской области оптимизировали: теперь форма заявки снабжена сервисом, который проверяет данные о детях и автоматически предоставляет сведения заявителю, сообщает пресс-служба регионального Мингосуправления.
«К услуге для многодетных семей подключён новый онлайн-помощник. Когда пользователь вводит свои данные, сервис автоматически анализирует сведения обо всех детях заявителя через информационную систему и отображает их на экране. После этого заявитель должен проверить данные и направить заявление на рассмотрение. Если ребёнка нет в списке, информацию о нем следует внести самостоятельно», — пояснила глава областного министерства Надежда Куртяник.
Услуга по присвоению семье льготного статуса многодетной размещена в разделе «Соцподдержка». Она предоставляется бесплатно. Заявление рассматривается в течение семи рабочих дней.

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Жителям Московской области рассказали о новой схеме мошенников
01 октября 2024, 10:46

Фото: istockphoto / Ton Photograph

В новой схеме мошенничества злоумышленники выдают себя за сотрудников Росфинмониторинга, сообщает Министерство государственного управления, информационных технологий и связи Московской области.
Мошенники связываются с людьми через мессенджеры, социальные сети или электронную почту, представляясь сотрудниками ведомства. Чтобы завоевать доверие, они отправляют фотографии поддельных служебных удостоверений, ссылки или QR-коды на сайт службы, а затем они сообщают о якобы подозрительной активности с деньгами или счетами жертвы и убеждают жертв предоставить им личные данные или совершить платёж по определённым реквизитам. Таким образом злоумышленники получают доступ к личной информации людей и крадут их деньги.

Для защиты от мошенников рекомендуется следовать следующим правилам:

  • если вам поступил звонок или сообщение, не вступайте в диалог;
  • если вас просят перевести деньги на какой-либо счёт, не делайте этого;
  • не переходите по подозрительным ссылкам в SMS-сообщениях.
Министерство государственного управления Московской области рекомендует ознакомиться с памяткой по цифровой безопасности «Доступно о телефонных мошенниках» и распространить её среди своих близких.

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Опубликован график приёма граждан членами правительства Подмосковья в октябре
01 октября 2024, 10:26

Фото: Фотобанк МО/Андрей Жабин

График личного приёма граждан в приёмной правительства Московской области на октябрь утвердил губернатор Подмосковья Андрей Воробьёв, сообщает пресс-служба главы региона.
Руководители министерств и ведомств будут принимать жителей по будним дням, приём будет начинаться в десять утра или в три часа дня.