Воробьёв: Участниками проекта «Активное долголетие» стали 355 тысяч человек

Фото: ТГ-канал Андрея Воробьёва
Подмосковному проекту «Активное долголетие», предлагающему различные активности людям старшего поколения, исполнилось пять лет, за это время к движению присоединились 355 тысяч человек. Об этом сообщил губернатор Московской области Андрей Воробьёв.
«Для наших пенсионеров мы постарались создать интересную программу, в которую вошла 31 активность. Самые популярные — физкультура, скандинавская ходьба, творчество, пение, танцы, бассейн и дыхательная гимнастика», — написал Андрей Воробьёв в своём Telegram-канале.Глава региона также напомнил, что в рамках проекта «Активное долголетие» проводятся экскурсии по 75 маршрутам и 120 объектам культуры, в числе которых Ново-Иерусалимский монастырь, Троице-Сергиева лавра и главный храм ВС России в парке «Патриот».
В настоящее время в Московской области действует 67 клубов «Активное долголетие». Для вступления в клуб не нужно писать заявление: приглашение проактивно присылается в личный кабинет жителя области на региональном портале госуслуг.
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