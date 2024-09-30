Воробьёв: в Красногорске откроют два путепровода и тоннель к Путилковскому шоссе

Фото: пресс-служба губернатора и правительства МО
В Красногорске в этом году планируют открыть два путепровода, а в 2025-м – тоннель к Путилковскому шоссе.
Губернатор Московской области Андрей Воробьёв проверил ход работ по возведению тоннеля и поговорил со строителями.
Тоннель строят по нацпроекту «Безопасные качественные дороги» в рамках второго этапа реконструкции Путилковского шоссе. На первом этапе в микрорайоне Путилково расширили с двух до четырёх полос проблемный участок от Проектируемого проезда № 6699 до малоэтажной частной застройки по адресу Путилковское шоссе, д. 61 протяжённостью 1,6 км. Там обустроили тротуары, велодорожку, обновили инженерные коммуникации, освещение и светофоры. Благодаря этому улучшилась транспортная доступность ЖК «Большое Путилково», где проживают около 12 тыс. человек.
Фото: пресс-служба губернатора и правительства МО
Он подчеркнул важность проектов новых дорог, модернизации дорожно-транспортной сети.
Фото: пресс-служба губернатора и правительства МО
К строительству четырёхполосного тоннеля длиной 500 м. приступили в прошлом году. Сегодня его готовность – 40%. На объекте работают 100 специалистов и 16 единиц техники.
Фото: пресс-служба губернатора и правительства МО
Таким образом, дорожная инфраструктура улучшится для более чем 27 тыс. жителей микрорайона Путилково, а также для 100 тыс. водителей, которые ежедневно пользуются этими маршрутами. Им придётся меньше времени проводить в дороге.
Кроме того, рядом с ЖК «Большое Путилково» строится подземный пешеходный переход. Объект планируют ввести вместе с тоннелем. В городском округе Красногорск проживают 300 тыс. человек.
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Тоннель строят по нацпроекту «Безопасные качественные дороги» в рамках второго этапа реконструкции Путилковского шоссе. На первом этапе в микрорайоне Путилково расширили с двух до четырёх полос проблемный участок от Проектируемого проезда № 6699 до малоэтажной частной застройки по адресу Путилковское шоссе, д. 61 протяжённостью 1,6 км. Там обустроили тротуары, велодорожку, обновили инженерные коммуникации, освещение и светофоры. Благодаря этому улучшилась транспортная доступность ЖК «Большое Путилково», где проживают около 12 тыс. человек.
Фото: пресс-служба губернатора и правительства МО
«Строительство тоннеля планируем завершить в первом полугодии будущего года. Идут масштабные работы по переносу сетей. Это позволит нам сделать выезд из Путилкова совершенно другого качества. Но это лишь часть работ. Ещё идёт строительство автодороги «Путилково – Пятницкое шоссе» и дублёра этого шоссе, которые мы уже начали. В 2026 гожу эти новые дорожные объекты позволят нам заметно улучшить транспортную доступность прилегающих населённых пунктов. Они смогут дальше развиваться и в части новых предприятий, и в части жилищного строительства, – сказал Воробьёв.Фото: пресс-служба губернатора и правительства МО
Он подчеркнул важность проектов новых дорог, модернизации дорожно-транспортной сети.
«Этот объект строится с участием бюджетного кредита, который нам дан в рамках национального проекта, в рамках инициатив президента. Наша задача – не подвести и сдать всё вовремя, чтобы жители почувствовали долгожданные перемены», – добавил глава региона.
Фото: пресс-служба губернатора и правительства МО
К строительству четырёхполосного тоннеля длиной 500 м. приступили в прошлом году. Сегодня его готовность – 40%. На объекте работают 100 специалистов и 16 единиц техники.
«Сложность была с тем, что здесь большое количество инженерных коммуникаций – электро- и теплосети, водопровод. Поэтому долгое время занимались этой работой. Сейчас фронт по максимуму освободили, завершаем перекладку коммуникаций, готовы двигаться дальше», – рассказал представитель подрядчика Дмитрий Прасов.Новый тоннель станет частью строящейся автодороги «Путилков – Пятницкое шоссе» и обеспечит прямой выезд на МКАД для жителей ЖК «Большого Путилково». Также он даст дополнительный доступ к шоссе и обеспечит прямой съезд в сторону МКАД жителям соседнего жилого комплекса «Путилково» с ул. Сходненской.
Фото: пресс-служба губернатора и правительства МО
Таким образом, дорожная инфраструктура улучшится для более чем 27 тыс. жителей микрорайона Путилково, а также для 100 тыс. водителей, которые ежедневно пользуются этими маршрутами. Им придётся меньше времени проводить в дороге.
Кроме того, рядом с ЖК «Большое Путилково» строится подземный пешеходный переход. Объект планируют ввести вместе с тоннелем. В городском округе Красногорск проживают 300 тыс. человек.
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Лора Луганская