Воробьёв поздравил сотрудников Главного управления Росгвардии с восьмой годовщиной

Фото: Пресс-служба губернатора и правительства МО
Губернатор Московской области Андрей Воробьёв поздравил военнослужащих и сотрудников Главного управления Росгвардии с восьмой годовщиной образования подмосковного главка.
Он отметил, что защита государства и его граждан — это особое призвание, большая честь и высокая ответственность, с которой сотрудники успешно справляются на протяжении многих лет.
Кроме того, губернатор поблагодарил сотрудников Главного управления Росгвардии по Московской области за самоотдачу в борьбе с преступностью, за обеспечение общественного порядка и защиту ключевых объектов экономики и социальной сферы региона.
Отдельные слова благодарности были адресованы тем, кто выполняет боевые задачи в зоне специальной военной операции.
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Кроме того, губернатор поблагодарил сотрудников Главного управления Росгвардии по Московской области за самоотдачу в борьбе с преступностью, за обеспечение общественного порядка и защиту ключевых объектов экономики и социальной сферы региона.
Отдельные слова благодарности были адресованы тем, кто выполняет боевые задачи в зоне специальной военной операции.
«Желаю всему личному составу Главного управления Росгвардии по Московской области, а также ветеранам службы здоровья, благополучия, крепости духа и уверенности в своих силах. Пусть рядом с вами всегда будут надежные товарищи, а дома ждут родные и любящие люди», — подчеркнул Воробьёв.Читайте также:
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Дайана Хусинова