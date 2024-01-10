Воробьёв: в Климовске подвели тепло к 146 домам из 176

Фото: пресс-служба губернатора и правительства МО
В пострадавшем от отсутствия отопления подольском микрорайоне Климовск к этой минуте тепло подвели к 146 домам из 176. Об этом сообщил губернатор Московской области Андрей Воробьёв.
«Сейчас тепло подведено к 146 домам из 176. Семь домов из ранее запущенных пришлось отключить от тепла из-за утечек из системы отопления. Поэтому сейчас осталось подвести тепло ещё к 37 домам», – написал глава региона в своём телеграм-канале.По его словам, из многоэтажных домов без отопления - всего 12, они находятся в центральной части города. Работы по ним планируется завершить до конца дня.
Котельная принадлежала Климовскому специализированному патронному заводу. Президент Владимир Путин принял решение о возвращении в казну государства имущества этого предприятия.
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Лора Луганская