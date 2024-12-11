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Воробьёв: в Ленинском округе в 2025 году откроют четыре школы и четыре детсада

Фото: пресс-служба губернатора и правительства МО

Фото: пресс-служба губернатора и правительства МО

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В Ленинском городском округе в будущем году откроют четыре новые школы и четыре детских сада. Об этом сообщил губернатор Московской области Андрей Воробьёв во время проверки готовности одного из учреждений в микрорайоне Купелинка.
Глава региона осмотрел кабинеты, спортзал, библиотеку с медиатекой и ИТ-зоной. Он также оставил на входе в столовую пожелание для ребят, которые пойдут в школу уже после Нового года.
Фото: пресс-служба губернатора и правительства МО



Школа станет частью образовательного комплекса СОШ №11. Ввод нового здания позволит ликвидировать вторую смену в корпусе в деревне Сапроново.
«Новостройка войдёт в состав Видновской школы №11. Один из её корпусов сейчас работает в этом районе, но заметно перегружен – там учатся почти 3 тыс. ребят при мощности 835 мест. Трудно и ученикам, и педагогам, и родителям, многие дети учатся во вторую смену. Новая школа на 1100 мест позволит разгрузить старый корпус», – пояснил Воробьёв.
Фото: пресс-служба губернатора и правительства МО

Он добавил, что запустить школу планируется после новогодних каникул. Вся инфраструктура готова, учителя подобраны.
«Кроме того, оборудована большая современная библиотека. Здесь есть всё и для лекций, и для публичных выступлений, и для обучения компьютерной грамоте. Как и во многих других школах Подмосковья, здесь будут работать специализированные профильные классы – ИТ, инженерные, медицинские», – сказал глава региона.
В школе, помимо учебных классов, будут располагаться лаборатории, актовый зал, два спортзала, библиотека с медиатекой и ИТ-зоной, столовая, мастерские по обработке металла, дерева и тканей.
«Школу площадью 17 тыс. кв. м. мы начали строить в марте прошлого года. Здесь есть корпус начальных, средних и старших классов, два спортзала – маленький и большой, ИТ-кабинеты. Сделали шикарную библиотеку, актовый зал, токарные мастерские, швейные – для девчонок. На территории есть спортивное ядро. Уже на этой неделе планируем ввести школу в эксплуатацию», – заявил гендиректор строительной компании Рустем Хабибуллин.

Фото: пресс-служба губернатора и правительства МО

Педагогический состав, всего 58 учителей, перейдет в здание из других корпусов вместе с учениками Видновской СОШ №11.
«Сегодня более 1 тыс. учеников третьих, четвертых и шестых классов учатся во вторую смену. После открытия нового здания мы уйдем от неё, и ребята смогут после школы заниматься дополнительным образованием. Планируем в будущем сделать здесь школу полного дня, реализовать проект «Умные каникулы», – поделилась директор Видновской СОШ №11 Людмила Нарышкина.

Всего в образовательный комплекс СОШ №11 входят три школьных и семь дошкольных отделений.

В 2025-м, помимо нового корпуса СОШ №11, начнёт работу школа в ЖК «Квартал Римский» в посёлке Развилка, а также строящиеся за счёт инвесторов две школы по 1,1 тыс. мест в ЖК «Горки Парк» и «Пригород Лесное».

Двери откроют и детские сады в ЖК «Восточное Бутово», «Эко Видное», «Южная Битца» и «Горки Парк».

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Пассажирам ЦППК напомнили о бесплатной перевозке зимнего спортинвентаря
11 декабря 2024, 16:10

Фото: пресс-служба ЦППК

Пассажиры Центральной ППК могут бесплатно провозить зимний спортивный инвентарь в поездах. Об этом напомнили в пресс-службе перевозчика.
«Таким инвентарём являются лыжи, лыжные палки и сноуборд. Один пассажир может провозить по комплекту любого сезонного спортинвентаря без доплаты, вне зависимости от длины снаряжения. В электричках ЦППК также разрешён бесплатный провоз детских санок и другого зимнего инвентаря», – отметили в пресс-службе.
Там пояснили, что размеры инвентаря не должны превышать 180 см по длине трёх измерений, а вес должен быть не более 36 кг. Эти предметы должны перевозиться безопасно для пассажиров, в чехлах или в упаковке.

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#московская область
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Жители Старицы обеспокоены треснувшим автомобильным мостом через Волгу
11 декабря 2024, 15:59

Фото: iStock/ Francesco Scatena

Жители города Старица Тверской области пожаловались на треснувший автомобильный мост через Волгу. Люди боятся, что конструкция рухнет, но власти назвали ее полностью исправной, сообщила газета «Старицкий вестник».
В социальных сетях появились фотографии очевидцев, на которых видна крупная трещина на стыке двух пролетов арочного автомобильного моста. Местные жители обеспокоены, что конструкция представляет опасность для автомобилистов, и может в любой момент обрушиться.

В районной администрации обратили внимание, что специалисты Дорожного фонда осмотрели старицкий мост и не выявили дефектов.

«Конструкция моста исправна, надежна и функционирует нормально», — подчеркнули власти российского региона.

Ранее сообщалось, что на дорогах Московского региона перед Новым годом традиционно растёт количество транспорта. Из-за этого увеличивается время проезда по привычным маршрутам – особенно рядом с торговыми центрами, кафе и ресторанами.

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Водителей предупредили об изменении схемы движения на участке Каширского шоссе
11 декабря 2024, 15:43

Фото: istockphoto.com/Maren Winter

На Каширском шоссе закрывается левый поворот на посёлок Развилка при движении из Москвы, изменения связаны с открытием разворотной эстакады между Каширским шоссе и дорогой А-105 в районе деревни Апаринки, новая схема проезда будет действовать с 17 декабря, сообщает пресс-служба министерства транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области со ссылкой на Автодор.
«Согласно новой схеме, для проезда в посёлок Развилка при движении со стороны Москвы водители должны будут доехать до 25-го километра трассы и использовать новую развязку», — говорится в сообщении.

Фото: пресс-служба МТДИ МО

При этом отмечается, что схема движения автомобилей по направлению к Москве и в сторону области по основному ходу трассы А-105 и Каширского шоссе меняться не будет.

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#подмосковье
#ленинский городской округ
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Как поменяется НДФЛ в 2025 году: кому положены льготы и как посчитать налоги
11 декабря 2024, 15:10

Фото: iStock/blinow61

НДФЛ является важным инструментом для государства в сборе налоговых поступлений и обеспечивает финансирование различных социальных программ и инфраструктуры. Что такое НДФЛ и как он изменится в 2025 году читайте в материале «Радио 1».


Что такое и как работает НДФЛ


НДФЛ — это налог на доходы физических лиц. Он является одним из основных налогов в России и взимается с доходов, получаемых физическими лицами. Ставка НДФЛ может варьироваться в зависимости от типа дохода и его размера.

Подоходный налог уплачивается как работниками, так и индивидуальными предпринимателями, а также другими физическими лицами, получающими доходы. Налоговая база определяется как сумма всех доходов за налоговый период с учетом вычетов и льгот.

Фото: iStock/Iamstocker

Для работников: НДФЛ обычно удерживается работодателем из заработной платы и перечисляется в налоговые органы. Работник получает на руки сумму уже с вычетом налога.

Для индивидуальных предпринимателей и других физлиц: Налог уплачивается самостоятельно на основании декларации о доходах, которую необходимо подать в налоговые органы.

Что будет с НДФЛ в 2025


Фото: iStock/Panuwat Dangsungnoen

В новом году изменится порядок налогообложения для некоторых видов доходов физических лиц. Например, ставка 15% будет применяться к дивидендам и процентам по вкладам, если годовой доход составит 2,4 млн рублей и более. В настоящее время такая ставка применяется только к доходам, превышающим 5 млн рублей.

С начала следующего года будет увеличен вычет на второго ребенка до 2 800 рублей, а на третьего и последующих — до 6 000 рублей. Также предельный размер дохода для получения вычетов на детей составит 450 000 рублей. Дополнительный вычет за ребенка-инвалида, находящегося на обеспечении опекуна возрастет до 12 000 рублей.

В 2025 году появится новый вычет в размере 18 000 рублей для тех, кто сдал нормы ГТО и прошел диспансеризацию.

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Что такое прогрессивная шкала налогов и что поменяется в 2025


Фото: iStock/Andrii Yalanskyi

Прогрессивная шкала налогов — это система налогообложения, при которой ставка налога увеличивается с ростом дохода налогоплательщика. В такой системе более высокие доходы облагаются налогом по более высоким ставкам, в то время как низкие доходы облагаются по более низким ставкам или вообще освобождаются от налога.

В соответствии с пунктом 36 Федерального закона от 12 июля 2024 года № 176-ФЗС с 2025 года вступят в силу новые прогрессивные ставки налога на доходы физических лиц (НДФЛ). Размер этих ставок будет зависеть от суммы и вида дохода, получаемого налогоплательщиком.

С 2025 года для доходов физических лиц, вместо привычных ставок в 13% и 15%, вводится новая шкала налога. Теперь зависимости от величины доходов ставки будут варьироваться от 13% до 22% и составят:
  1. 13% — при доходах, не превышающих 2,4 млн руб.;
  2. 15% — при доходах, превышающих 2,4 млн руб., но не более 5 млн руб.;
  3. 18% — при доходах, превышающих 5 млн руб., но не более 20 млн руб.;
  4. 20% — при доходах, превышающих 20 млн руб., но не более 50 млн руб.;
  5. 22% — при доходах, превышающих 50 млн руб.

Также как и сейчас повышенные ставки будут действовать только на сумму превышения, а не на весь доход.

Какие доходы будут облагаться новыми ставками НДФЛ в 2025


Фото: iStock/Ivan-balvan

Налог на доходы физических лиц (НДФЛ) в России облагает различные виды доходов. Вот основные из них:

Заработная плата и доходы от предпринимательской деятельности в 2025 году будут облагаться налогом от 13% до 22%.

Доходы от продажи имущества будут облагаться налогом в зависимости от суммы дохода. Так, если прибыль от реализации имущества составляет менее 2,4 миллиона рублей, будет применяться ставка в размере 13%. В случае превышения прибыли в 2,4 миллиона рублей налог на продажу недвижимости составит 15%.

Проценты по вкладам не будет облагаться налогом, если доход не превышает 210 000 рублей. В случае, если сумма больше придется заплатить 13% от дохода по вкладу. Повышенная ставка в 15% будет применяться к доходам по вкладам, превышающим 2,4 млн рублей.

Дивиденды до 2,4 млн рублей будут облагаться налогом в 13%, на доход свыше этой суммы налог составит 15%.

Прочие доходы — например, выигрыши в лотерею, подарки (в определенных случаях) будут облагаться налогом в 13% если сумма превысит 4000 рублей.

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На какие доходы не будут работать новые ставки НДФЛ в 2025

Доходы, освобожденные от налога на доходы физических лиц (НДФЛ), указаны в статье 217 Налогового кодекса Российской Федерации. Обычно они включают государственные субсидии, стимулирующие выплаты, материальную помощь для малообеспеченных граждан, пенсии, стипендии и аналогичные выплаты.

Как можно уменьшить НДФЛ


Фото: iStock/Evkaz

В Налоговом Кодексе предусмотрено несколько видов вычетов: имущественный, социальный, инвестиционный и другие. Все они способствуют снижению налогооблагаемого дохода, что, в свою очередь, уменьшает сумму подоходного налога.

Так вычет на налогоплательщика могут получить определенные категории граждан, имеющие льготы, такие как ветераны боевых действий, Герои России, участники афганской войны и ликвидаторы последствий Чернобыльской катастрофы. Вычет на ребенка предоставляется родителю, если у него есть на иждивении дети.

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Как менялась ставка НДФЛ с 2001 года


В 2001 году в России был введен в действие современный Налоговый Кодекс, который впервые установил плоскую шкалу налогообложения доходов физических лиц на уровне 13% вне зависимости от суммы дохода. Эта ставка сохраняется до сих пор и продолжает вызывать споры среди сторонников прогрессивной системы налогообложения.

В России долгое время обсуждались вопросы необходимости введения прогрессивной шкалы НДФЛ с повышением процентных ставок для высоких зарплат. В 2020 году Владимир Путин предложил с 1 января 2021 года ввести повышенную ставку налога на доходы физических лиц для граждан, зарабатывающих более 5 миллионов рублей в год. Новая ставка должна была составить 15% вместо стандартных 13%. Изменения в налогообложении были одобрены Госдумой и подписаны президентом.

В 2024 году действующая система налогообложения была доработана, введена прогрессивная шкала налогов.

Зачем повышают НДФЛ


Фото: iStock/Max Zolotukhin

Повышение НДФЛ позволяет государству увеличить свои доходы, что может быть использовано для финансирования социальных программ, образования, здравоохранения и инфраструктуры. В условиях дефицита бюджета увеличение налоговых поступлений помогает сбалансировать финансовые показатели государства. Кроме всего в условиях инфляции увеличение налогов, компенсирует рост цен и поддерживает уровень государственных расходов.

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Из Можайского округа в Кремль отправили главную новогоднюю ёлку страны
11 декабря 2024, 14:59

Фото: Радио 1

Из Можайского округа в Кремль отправили главную новогоднюю ёлку страны. Там её нарядят в традиционно русские украшения и оставят на Соборной площади радовать россиян до Крещения.
Ель провожали театрализованным представлением, песнями и танцами, сообщил корреспондент «Радио 1». Также на празднике можно было пройти мастер-классы, выпить чай из настоящего самовара и отведать угощений.

Фото: Радио 1

За рулем автопоезда, который доставляет ель в Кремль, — Дед Мороз. Ему вручили подорожную грамоту от губернатора Московской области Андрея Воробьева.

«Наиважнейшее поручение — сопровождать из подмосковных лесов в Кремль главную новогоднюю ёлку России. С почетом её провожать, в дороге беречь, красоту её не нарушать, торжественно встречать и всячески способствовать тому, чтобы не укоснительно в срок была доставлена главная новогодняя ёлка России для установки на Соборной площади Кремля», — оставил послание губернатор.
Фото: Радио 1

Автопоезд с елью торжественно проводили.

«Будем ехать аккуратно, со скоростью не более 60 км/час, внимательно соблюдать дистанцию. Вес трейлера — 7 тонн, так что надо быть очень осторожным», — сказал Дед Мороз.
Фото: Радио 1

На сцене с приветственным словом выступил главный лесничий Бородинского филиала ГКУ МО «Мособллес» Махач Ширинов, который поблагодарил всех, кто принимал участие в празднике.

«Сегодня на Можайской земле исторический день. Это третья кремлевская ель, которая уходит на Соборную площадь. Я думаю, весь городской наш округ, Бородинский филиал гордится тем, что наши сотрудники ежегодно занимаются этим вопросом и подбирают лучших кандидатов. Самая гигантская, красивая и пушистая ель — наша. У нас все победы впереди! Поздравляю всех с наступающим Новым годом, желаю добра, оптимизма, удачи», — сказал он.

Фото: Радио 1

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Новую шестиэтажную поликлинику в подмосковном ЖК «Южное Видное» откроют летом
11 декабря 2024, 14:25

Андрей Воробьёв (второй слева). Фото: пресс-служба правительства МО/Константин Семнец

Строительство шестиэтажной взросло детской поликлиники, рассчитанной на 750 посещений в смену, ведётся на территории жилого комплекса «Южное Видное» в Ленинском городском округе, ход работ проверил губернатор Московской области Андрей Воробьёв, сообщает пресс-служба регионального правительства.
«Сегодня приехали на стройку поликлиники на 750 посещений в смену в ЖК «Южное Видное», которая здесь очень востребована. Рассчитываем, что все работы будут выполнены в срок, и во второй половине 2025 года поликлиника начнёт принимать пациентов», — сказал Андрей Воробьёв.
В поликлинике предусмотрены терапевтическое, педиатрическое и травматологическое отделения, кабинеты узких специалистов, клинико-диагностический центр, отделения лучевой диагностики, реабилитации и восстановительной медицины, а также дневной стационар. За смену в поликлинике смогут принять 500 взрослых и 250 маленьких пациентов.

Руководитель проекта Максим Грошков сообщил, что настоящее время строительная готовность поликлиники составляет 70%.

«В работах задействованы 200 человек, 20 технических работников, используются четыре единицы техники. Фасадные работы, отделку и обустройство инженерных коммуникаций внутри здания завершим в перовом квартале следующего года. Уже начали завозить медоборудование. В апреле-июне наши специалисты будут обучать медперсонал работать на нём», — уточнил Максим Грошков.

Фото: пресс-служба правительства МО

Новая поликлиника будет обслуживать свыше 55 тысяч человек — жителей кварталов «Западный» и «Южный», микрорайонов 1-й Донской, Брусника, Купелинка, Эко Видное 2.0, Пятый и Шестой, а также деревень Калиновка, Белеутово, Ермолино и Сапроново.

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#андрей воробьёв
#строительство
#поликлиника
#здравоохранение
#ленинский городской округ
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Травматолог назвал главные правила безопасности при катании на зимних горках
Травматолог Григорьев: кататься на ватрушках можно только в отведенных местах
11 декабря 2024, 14:13

Фото: iStock/Zuberka

С наступлением зимнего сезона вновь открываются катания на снегу с горок. Несмотря на то, что это развлечение любят как дети, так и взрослые, оно не лишено опасности.
Главный внештатный детский травматолог, ортопед Министерства здравоохранения Московской области, главный врач Московской областной детской клинической травматолого-ортопедической больницы Александр Григорьев в беседе с «Радио 1» заявил, что для безопасности детей необходимо выбирать удобную нескользящую обувь, которая провоцирует травмирование не только на горках и катках, но и на обычной поверхности из-за гололедицы.

«Говоря о катаниях с горок, нужно контролировать, чтобы это происходило только на оборудованных склонах. Часто зимние развлечения заканчиваются детскими травмами при катаниях там, где растут деревья, стоят фонарные столбы или что-то еще. Особенно это касается таких неуправляемых средств передвижения, как ватрушки. Ими невозможно владеть, а скорость набирается прилично высокая», — отметил эксперт.

По его словам, катания на ватрушках — приятное и веселое времяпровождение, если соблюдать все правила.

«Это обязательно требует внимания и контроля со стороны взрослых. Если ребенок все-таки ушибся, то нужно вызвать скорую помощь. Врач оценит степень повреждения, окажет первую помощь и напишет направление в стационар или в травмпункт. Если ребенок потерял сознание, то нужно минимизировать его движение, не перетаскивать, а ждать скорой помощи», — уточнил врач.

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В Минтрансе Подмосковья назвали места возможных новогодних пробок
11 декабря 2024, 14:09

Фото: пресс-служба Минтранса МО

На дорогах Московского региона перед Новым годом традиционно растёт количество транспорта. Из-за этого увеличивается время проезда по привычным маршрутам – особенно рядом с торговыми центрами, кафе и ресторанами. Об этом сообщили в пресс-службе подмосковного Минтранса.
«Вечерний час пик смещается на более раннее время – 17:00. Движение будет затруднено на съездах с МКАД, на центральных улицах городов и основных подмосковных трассах: Ярославском, Ленинградском, Дмитровском, Пятницком, Минском, Рублёво-Успенском, Новорижском, Новорязанском, Волоколамском и Можайском шоссе», – отметили в ведомстве.
Там подчеркнули, что из-за увеличения количества транспорта и при изменчивой погоде повышается и риск возникновения автоаварий. В Минтрансе призвали водителей строго соблюдать ПДД, не отвлекаться на телефон, соблюдать скоростной режим, увеличить дистанцию, не совершать резких манёвров и не садиться за руль в нетрезвом виде.

Пешеходам рекомендуется в тёмное время суток носить световозвращающие элементы, ждать транспорт на посадочных площадках, переходить проезжую часть и железнодорожные пути по оборудованным переходам. Особенную осторожность следует соблюдать на парковках у магазинов, торговых центров и во дворах, особенно вместе с детьми.

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#минтранс мо
#подмосковье
#московская область
#пробки
#движение
#новый год
#автомобили
#транспорт
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В Подмосковье подвели итоги рейдов против нелегальных возчиков мусора
11 декабря 2024, 13:58

Фото: пресс-служба Минкологии МО

Сброс более 3 тысяч кубометров отходов предотвратили в Московской области с начала года благодаря рейдам, направленным на выявление нелегальных перевозчиков мусора, сообщает пресс-служба регионального министерства экологии и природопользования.
«С начала года в Подмосковье провели 50 межведомственных рейдов, в ходе которых было проверено более 1,3 тыс. грузовых машин, из которых сотрудники полиции задержали свыше 160. В итоге удалось предотвратить незаконный сброс более 3100 кубометров мусора», — говорится в сообщении.
Отмечается также, что водителям, нелегально перевозившим отходы, выписали 288 штрафов на общую сумму 4,6 млн рублей.

Ранее сообщалось, что на берегу реки Рожайки в городском округе Домодедово была обнаружена свалка строительных отходов.

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#минэкологии мо
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#подмосковье
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