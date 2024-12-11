Воробьёв: в Ленинском округе в 2025 году откроют четыре школы и четыре детсада

Фото: пресс-служба губернатора и правительства МО
В Ленинском городском округе в будущем году откроют четыре новые школы и четыре детских сада. Об этом сообщил губернатор Московской области Андрей Воробьёв во время проверки готовности одного из учреждений в микрорайоне Купелинка.
Глава региона осмотрел кабинеты, спортзал, библиотеку с медиатекой и ИТ-зоной. Он также оставил на входе в столовую пожелание для ребят, которые пойдут в школу уже после Нового года.
Фото: пресс-служба губернатора и правительства МО
Школа станет частью образовательного комплекса СОШ №11. Ввод нового здания позволит ликвидировать вторую смену в корпусе в деревне Сапроново.
Он добавил, что запустить школу планируется после новогодних каникул. Вся инфраструктура готова, учителя подобраны.
Фото: пресс-служба губернатора и правительства МО
Педагогический состав, всего 58 учителей, перейдет в здание из других корпусов вместе с учениками Видновской СОШ №11.
Всего в образовательный комплекс СОШ №11 входят три школьных и семь дошкольных отделений.
В 2025-м, помимо нового корпуса СОШ №11, начнёт работу школа в ЖК «Квартал Римский» в посёлке Развилка, а также строящиеся за счёт инвесторов две школы по 1,1 тыс. мест в ЖК «Горки Парк» и «Пригород Лесное».
Двери откроют и детские сады в ЖК «Восточное Бутово», «Эко Видное», «Южная Битца» и «Горки Парк».
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Фото: пресс-служба губернатора и правительства МО
Школа станет частью образовательного комплекса СОШ №11. Ввод нового здания позволит ликвидировать вторую смену в корпусе в деревне Сапроново.
«Новостройка войдёт в состав Видновской школы №11. Один из её корпусов сейчас работает в этом районе, но заметно перегружен – там учатся почти 3 тыс. ребят при мощности 835 мест. Трудно и ученикам, и педагогам, и родителям, многие дети учатся во вторую смену. Новая школа на 1100 мест позволит разгрузить старый корпус», – пояснил Воробьёв.Фото: пресс-служба губернатора и правительства МО
Он добавил, что запустить школу планируется после новогодних каникул. Вся инфраструктура готова, учителя подобраны.
«Кроме того, оборудована большая современная библиотека. Здесь есть всё и для лекций, и для публичных выступлений, и для обучения компьютерной грамоте. Как и во многих других школах Подмосковья, здесь будут работать специализированные профильные классы – ИТ, инженерные, медицинские», – сказал глава региона.В школе, помимо учебных классов, будут располагаться лаборатории, актовый зал, два спортзала, библиотека с медиатекой и ИТ-зоной, столовая, мастерские по обработке металла, дерева и тканей.
«Школу площадью 17 тыс. кв. м. мы начали строить в марте прошлого года. Здесь есть корпус начальных, средних и старших классов, два спортзала – маленький и большой, ИТ-кабинеты. Сделали шикарную библиотеку, актовый зал, токарные мастерские, швейные – для девчонок. На территории есть спортивное ядро. Уже на этой неделе планируем ввести школу в эксплуатацию», – заявил гендиректор строительной компании Рустем Хабибуллин.
Фото: пресс-служба губернатора и правительства МО
Педагогический состав, всего 58 учителей, перейдет в здание из других корпусов вместе с учениками Видновской СОШ №11.
«Сегодня более 1 тыс. учеников третьих, четвертых и шестых классов учатся во вторую смену. После открытия нового здания мы уйдем от неё, и ребята смогут после школы заниматься дополнительным образованием. Планируем в будущем сделать здесь школу полного дня, реализовать проект «Умные каникулы», – поделилась директор Видновской СОШ №11 Людмила Нарышкина.
Всего в образовательный комплекс СОШ №11 входят три школьных и семь дошкольных отделений.
В 2025-м, помимо нового корпуса СОШ №11, начнёт работу школа в ЖК «Квартал Римский» в посёлке Развилка, а также строящиеся за счёт инвесторов две школы по 1,1 тыс. мест в ЖК «Горки Парк» и «Пригород Лесное».
Двери откроют и детские сады в ЖК «Восточное Бутово», «Эко Видное», «Южная Битца» и «Горки Парк».
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Лора Луганская